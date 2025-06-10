Что произойдет с организмом, если есть черешни каждый день

В июне наступает сезон черешни, содержащий немало полезных веществ, в том числе витамины А и C, калий, магний, клетчатку, а также антиоксиданты, борющиеся с воспалением. По словам диетологов, регулярное употребление черешен может принести ощутимую пользу здоровью.

Какое влияние черешни на здоровье человека. Фото из открытых источников

Для тех, кто активно занимается спортом, черешня может стать естественным способом ускорить восстановление. Одно из исследований показало, что бегуны на выносливость, употреблявшие сублимированную черешню в течение 10 дней перед полумарафоном, пробежали дистанцию на 13% быстрее. Они также меньше жаловались на боли в мышцах после забега.

Кроме того, черешня помогает снизить уровень мочевой кислоты в организме. Это особенно важно для людей, имеющих подагру или боли в суставах. Как указывает исследование, употребление черешни снижает риск приступов подагры на 35% уже в течение двух дней.

Черешня содержит антиоксиданты и калий, способствующие снижению артериального давления. Также ее потребление связывают с уменьшением уровня "плохого" холестерина, что является важным фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Баланс между натрием и калием в организме помогает сохранять нормальное давление", — объясняет диетолог Элис Данн, указывая на полезные свойства черешни.

В черешнях содержится мелатонин. Это природное соединение, регулирующее циркадный ритм. Исследования показывают, что употребление сока черешни повышает уровень мелатонина в крови, что может улучшить качество и продолжительность сна, особенно у пожилых людей.

Также стакан черешни содержит 3 г клетчатки, что поддерживает работу кишечника и уменьшает вероятность запоров. Кроме того, антоцианин в черешне стимулирует рост полезных кишечных бактерий.

Пищевая ценность черешни (на полстакана):

— калории: 50

— белки: 1 г

— клетчатка: 1,5 г

— сахара: 10 г

— калий: 170 мг

— витамин С: 5 мг

— кальций: 10 мг

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