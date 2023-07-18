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Что происходит с вашим телом, если вы ежедневно едите помидоры

Помидоры имеют большое количество витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм человека.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Помидор – это богатый источник витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на наш организм. Вот почему их стоит есть каждый день.

Что происходит с вашим телом, если вы ежедневно едите помидоры

Помидоры

Помидоры содержат антиоксиданты, включая ликопин (ликопен). Ликопин является каротиноидом с антиоксидантными свойствами. Именно это придает томатам характерный красный цвет. Чем он интенсивнее, тем больше ликопина содержится в овощах. Ликопин оказывает благоприятное влияние на укрепление иммунной системы, снижает холестерин, риск инсульта, улучшает свертываемость крови и борется со свободными радикалами. Больше ликопина содержится в помидорах, прошедших термическую обработку.


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Исследователи заметили, что люди, которые имели диеты на основе помидоров и поддерживали постоянное количество ликопина, болели раком поджелудочной железы на 31% реже. В кожуре помидоров исследователи обнаружили кверцетин и кемпферол — это два соединения, относящихся к классу флавоноидов и способных противодействовать воспалению.

Когда в человеческом организме низкий уровень витамина А наши глаза могут плохо функционировать. Поэтому мы должны потреблять от 700 до 900 мкг витамина А ежедневно. А одна чашка нарезанных помидоров обеспечит вас около 50% суточной дозы витамина А.

Кроме того, один большой помидор содержит 431 мг калия, что составляет почти 10% суточную потребность в этом элементе. Также было проведено исследование, в котором приняло участие 5000 человек. Они потребляли более 4000 мг калия в день. В результате исследователи обнаружили, что они снизили риск развития камней в почках вдвое, чем у тех, кто получал менее 2895 мг калия в день. Кроме того, калий предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и расслабляет мышцы. Также помидоры содержат витамин С, фолиевую кислоту и другие полезные элементы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.

Также "Комментарии" писали, что кардиолог рассказала о пяти продуктах, которые она избегает.



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Источник: https://legionathletics.com/reasons-you-should-be-eating-tomatoes/
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