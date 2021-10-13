logo
Русский Українська

BTC/USD

55110.84

ETH/USD

3442.89

LTC/USD

173.05

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Что происходит с организмом, когда вы едите свинину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит с организмом, когда вы едите свинину

Диетолог Триста Бест рассказал, какие плюсы и минусы получает организм, если часто употреблять свинину

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Свиное мясо содержит витамины и незаменимые аминокислоты, положительно влияющие на организм, но вместе с этим, продукт может и навредить здоровью. О "плюсах" и "минусах" употребления свинины рассказал врач-диетолог Триста Бест.

Что происходит с организмом, когда вы едите свинину

Свинина (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что качественная свинина, правильно приготовленная, обладает рядом преимуществ. Например, мясо является хорошим источником белка, а это хорошо для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Также в составе свинины содержится много железа, цинка, селена, которые поддерживают организм в тонусе. То есть, в умеренных количествах, правильно приготовленная свинина, может быть полезной.

Но стоит также помнить, что этот вид мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А все из-за высокого содержания натрия, особенно в переработанной свинине (колбасах, ветчине, беконе и т. д). Также диетолог говорит, что можно заразиться паразитарной инфекцией, если свинина получилась недоваренной. 

 "Как и в случае с любым животным белком, существует риск заболеваний пищевого происхождения из-за перекрестного загрязнения или неправильной температуры приготовления", — говорит специалист.

Напомним, мясо — довольно дорогой продукт, который нужно хранить при правильной температуре, иначе оно может быстро испортиться. Если у вас сломался холодильник или отключили электричество, тогда нужно воспользоваться лайфхаками, которые позволят сохранить его свежесть. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на все полезные свойства мяса, врачи советуют не увлекаться этим продуктом. В зоне риска, судя по результатам недавнего исследования, женщины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ua/chto-proishodit-s-vashim-telom-kogda-vy-edite-svininu-rasskazali-vrachi-104819/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ