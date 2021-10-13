Что происходит с организмом, когда вы едите свинину

Свиное мясо содержит витамины и незаменимые аминокислоты, положительно влияющие на организм, но вместе с этим, продукт может и навредить здоровью. О "плюсах" и "минусах" употребления свинины рассказал врач-диетолог Триста Бест.

Свинина (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что качественная свинина, правильно приготовленная, обладает рядом преимуществ. Например, мясо является хорошим источником белка, а это хорошо для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Также в составе свинины содержится много железа, цинка, селена, которые поддерживают организм в тонусе. То есть, в умеренных количествах, правильно приготовленная свинина, может быть полезной.

Но стоит также помнить, что этот вид мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А все из-за высокого содержания натрия, особенно в переработанной свинине (колбасах, ветчине, беконе и т. д). Также диетолог говорит, что можно заразиться паразитарной инфекцией, если свинина получилась недоваренной.

"Как и в случае с любым животным белком, существует риск заболеваний пищевого происхождения из-за перекрестного загрязнения или неправильной температуры приготовления", — говорит специалист.

Напомним, мясо — довольно дорогой продукт, который нужно хранить при правильной температуре, иначе оно может быстро испортиться. Если у вас сломался холодильник или отключили электричество, тогда нужно воспользоваться лайфхаками, которые позволят сохранить его свежесть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на все полезные свойства мяса, врачи советуют не увлекаться этим продуктом. В зоне риска, судя по результатам недавнего исследования, женщины.

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