Как не дать мясу испортиться, если нет холодильника

Мясо — довольно дорогой продукт, который нужно хранить при правильной температуре, иначе оно может быстро испортиться. Если у вас сломался холодильник или отключили электричество, тогда нужно воспользоваться лайфхаками, которые позволят сохранить его свежесть.

Как сохранить свежесть мяса / Фото: Shutterstock / Fotodom

Молоко

Сначала мясо хорошенько нужно помыть, а потом залить молоком, чтобы жидкость его полностью покрывала. В течение двух дней продукт должен сохранить свою свежесть.

Соевый соус

Возьмите банку, поместите туда мясо и залейте его соевым соусом, добавив немного соли. Банку нужно плотно закрыть крышкой, чтобы туда не попал воздух. Эксперты говорят, что соус не позволит бактериям размножаться и сохранит свежесть продукта.

Соленая вода и перец

Еще один метод, который не позволит мясу испортиться. Промойте продукт, посушите и оставьте в миске с соленой водой. Потом добавьте туда 1 ложку перца (черного или красного, без разницы). Оставьте миску в каком-то прохладном месте.

Мед

Этот сладкий продукт также поможет мясу сохранить свежесть на некоторое время. Для этого покройте мясо медом, чтобы образовалась своеобразная пленочка, не позволяющая бактериям размножаться.

Жир свиной

Вместо меда можно использовать свиной жир. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и поместить в прохладное место.

Напомним, что врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, чем рискуют люди, полностью исключившие из своего рациона мясо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что если вы купили в магазине или на рынке слишком жесткое мясо, то не спешите расстраиваться. Есть продукты-помощники, способные устранить такую проблему. Какие именно, узнайте в нашем материале.

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