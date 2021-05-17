Чем рискуют люди, полностью отказавшиеся от мяса

Многие люди по разным причинам все чаще переходят на вегетарианство. Однако, медики считают, что полный отказ от мяса может негативно повлиять на здоровье, точнее — организм столкнется с дефицитом коллагена.

в чем опасность полного отказа от мяса (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Анна Белоусова отметила, что исключение мяса из рациона может ускорить старение кожи, потому что организм будет чувствовать нехватку коллагена — одну из разновидностей белковых соединений, используемых для строительства соединительных тканей в теле человека. Дело в том, что коллаген является своего рода "косметическим белком", придающий коже на лице здоровый и подтянутый вид. Коллаген включает аминокислоты: глицин, гидроксипролин, пролин — они способствуют выработке нового белка. Именно поэтому специалисты со всего мира не рекомендуют полностью отказываться от мяса в рационе.

Диетолог отметила, что высокий уровень коллагена содержится в баранине и говядине, чуть меньше его в свинине и курице. А вот в рыбных продуктах его совсем мало, поэтому они не станут достойной альтернативой мясу в этом плане.

Напомним, если вы купили слишком жесткое и старое мясо, не спешите расстраиваться, ситуацию можно спасти с помощью определенных добавок. Эксперты рассказали о продуктах-помощниках, которые способны размягчить мясо и сделать его более сочным. Что эта за продукты, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что красное мясо следует есть ограниченными порциями хотя бы по той причине, что оно повышает уровень холестерина в крови. Это может стать причиной развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!