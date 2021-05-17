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Чем рискуют люди, полностью отказавшиеся от мяса

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, чем рискую люди, полностью исключившие из своего рациона мясо

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди по разным причинам все чаще переходят на вегетарианство. Однако, медики считают, что полный отказ от мяса может негативно повлиять на здоровье, точнее — организм столкнется с дефицитом коллагена.

Чем рискуют люди, полностью отказавшиеся от мяса

в чем опасность полного отказа от мяса (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Анна Белоусова отметила, что исключение мяса из рациона может ускорить старение кожи, потому что организм будет чувствовать нехватку коллагена — одну из разновидностей белковых соединений, используемых для строительства соединительных тканей в теле человека. Дело в том, что коллаген является своего рода "косметическим белком", придающий коже на лице здоровый и подтянутый вид. Коллаген включает аминокислоты: глицин, гидроксипролин, пролин — они способствуют выработке нового белка. Именно поэтому специалисты со всего мира не рекомендуют полностью отказываться от мяса в рационе.

Диетолог отметила, что высокий уровень коллагена содержится в баранине и говядине, чуть меньше его в свинине и курице. А вот в рыбных продуктах его совсем мало, поэтому они не станут достойной альтернативой мясу в этом плане.

Напомним, если вы купили слишком жесткое и старое мясо, не спешите расстраиваться, ситуацию можно спасти с помощью определенных добавок. Эксперты рассказали о продуктах-помощниках, которые способны размягчить мясо и сделать его более сочным. Что эта за продукты, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что красное мясо следует есть ограниченными порциями хотя бы по той причине, что оно повышает уровень холестерина в крови. Это может стать причиной развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. 


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Источник: https://tvzvezda.ru/news/20214141220-kvd17.html
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