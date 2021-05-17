Чем рискуют люди, полностью отказавшиеся от мяса

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Светлана Шкурупий
Многие
люди по разным причинам все чаще переходят на вегетарианство. Однако, медики
считают, что полный отказ от мяса может негативно повлиять на здоровье, точнее — организм столкнется с дефицитом коллагена.
в чем опасность полного отказа от мяса (фото из открытых источников)
Врач-диетолог
Анна Белоусова отметила, что исключение мяса из рациона может ускорить старение
кожи, потому что организм будет чувствовать нехватку коллагена — одну из
разновидностей белковых соединений, используемых для строительства
соединительных тканей в теле человека. Дело в том, что коллаген является своего
рода "косметическим белком", придающий коже на лице здоровый и подтянутый вид. Коллаген
включает аминокислоты: глицин, гидроксипролин, пролин — они способствуют
выработке нового белка. Именно поэтому специалисты со всего мира не рекомендуют
полностью отказываться от мяса в рационе.
Диетолог
отметила, что высокий уровень коллагена содержится в баранине и говядине, чуть
меньше его в свинине и курице. А вот в рыбных продуктах его совсем мало,
поэтому они не станут достойной альтернативой мясу в этом плане.
Напомним,
если вы купили слишком жесткое и старое мясо, не спешите расстраиваться,
ситуацию можно спасти с помощью определенных добавок. Эксперты рассказали о
продуктах-помощниках, которые способны размягчить мясо и сделать его более
сочным. Что эта за продукты, узнайте в нашем материале.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что красное мясо следует есть ограниченными
порциями хотя бы по той причине, что оно повышает уровень холестерина в крови.
Это может стать причиной развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.
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