Этот вид мяса не рекомендуют есть женщинам

Несмотря на все полезные свойства мяса, врачи советуют не увлекаться этим продуктом. В зоне риска, судя по результатам недавнего исследования, женщины. По результатам эксперимента, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции, пишет lifekorea.

Продукты питания (фото из открытых источников)

К таким выводам кардиологи пришли, проанализировав медкарты около 100 000 женщин после 50 лет в течение двадцати лет. Так, более 7500 женщин умерли от онкозаболеваний, 7000 от проблем с сердцем, около 2,7 тысячи от деменции.

Также ученые исследовали связь между заболеваниями и белками, которыми питались люди. Оказалось, что женщины, которые употребляют белки из растительных продуктов, болели указанные болезни на 9% реже. Стоит отметить, что мнения врачей об опасности мяса расходятся. Однако некоторые специалисты также убеждены, что больше всего на предрасположенность к сердечным нарушениям, диабета и онкологических заболеваний влияет наследственность и образ жизни человека.

Американский институт по изучению рака в США, рекомендует употреблять не более 500 г приготовленного красного мяса в неделю, чтобы избежать повышения риска развития онкопатологии, при этом от обработанных мясных продуктов все же стоит воздерживаться.

Как сообщали ранее существуют данные, которые говорят, что прием приятно горячей ванны может способствовать снижению уровня сахара в крови. В свою очередь, горячий душ помогает облегчить симптомы простуды или респираторных заболеваний, способствует засыпанию. Однако врачи предупреждают также о возможном вреде горячего душа, если он регулярный и длительный. Врач-косметолог Рекха Тейлор рассказала изданию Express Health, что короткий и умеренной прохладный душ значительно лучше для поддержания здоровья кожи. Врач предупреждает, что слишком горячая вода может нанести вред коже.

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