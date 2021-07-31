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Что нужно съесть на ночь, чтобы худеть во сне

Врач-эндокринолог Анжелика Чиж рассказала, какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть

сегодня, 01:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, следящие за своей фигурой, отказываются от вечерних приемов пищи, ограничиваясь одним стаканом кефира. Но врач- эндокринолог Анжелика Чиж отметила, что некоторые продукты можно есть на ночь и они помогут вам похудеть. 

Что нужно съесть на ночь, чтобы худеть во сне

Как похудеть во время сна / Фото: Getty Images

Специалист рассказала, чтобы добиться такого эффекта, нужно придерживаться двух основных принципов. Первый состоит в том, чтобы перед сном съедать 2 белка отварного куриного яйца, а второй гласи, что нужно лечь спать до 22.00. 

Эндокринолог объяснила, что до 12 ночи в организме происходит выработка соматотропного гормона, который и сжигает жир. И если придерживаться этих принципов, то утром весы покажут на 300 граммов меньше. 

Также Чиж подчеркнула, что даже при самой жесткой диете нельзя ограничивать определенный ряд продуктов, чтобы организм не подвергался серьезному стрессу. В первую очередь, в рационе должны быть белки, их можно найти в рыбе, нежирном мясе, яйцах, а также не забывайте о клетчатке (овощи, зелень, фрукты). Плюс ко всему, следите за своим водным балансом.

Напомним, что многие люди в процессе похудения отказываются от макаронных изделий, считая, что они лишь прибавляют вес. Но врач-диетолог Анжелика Дюваль не совсем согласна с этим утверждением, поскольку всегда важно выбирать качественные макароны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие женщины пытаются сбросить лишний вес, поэтому садятся на жесткие диеты, не осознавая, насколько это опасно для здоровья. Австралийский диетолог Сьюзи Баррел рассказала, как похудеть, придерживаясь всего нескольких утренних привычек. 


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/endokrinolog-rasskazala-chto-nuzhno-sest-na-noch-chtoby-hudet-vo-sne.html
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