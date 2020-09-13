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Пять утренних привычек, которые помогут похудеть

Эти привычки улучшают работу пищеварительной системы

сегодня, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины пытаются сбросить лишний вес, поэтому садятся на жесткие диеты, не осознавая, насколько это опасно для здоровья. Австралийский диетолог Сьюзи Баррел изданию Mail Online рассказала, как похудеть, придерживаясь всего нескольких утренних привычек. 

Пять утренних привычек, которые помогут похудеть

Специалист утверждает, что в первую очередь, свое утро необходимо начинать с двух стаканов воды, чтобы восстановить водный баланс и запустить обменные процессы в организме. Для этой цели также подойдет травяной чай.

Во-вторых, завтрак должен быть полезный и сытным, а значит состоять из белков, например, яиц, куриной грудки, греческого йогурта, чечевицы, рыбы, цельнозернового хлеба и т.д. Протеин помогает активно сжигать жировой запас и наращивать мышечную массу.

Третья полезная привычка заключается в употреблении клетчатки - вид сложных углеводов, который способствует поддержанию микрофлоры кишечника. Ее можно найти в отрубях, листовых овощах, миндале, свежих фруктах. 

Врач отмечает, что для похудения также важен кофеин, поэтому после завтрака можно выпить чашечку бодрящего напитка (без сахара и сливок), он усиливает процессы, расщепляющие жир. 

И пятой привычкой является ограничение в рационе сахара, особенно утром. Стоит отказаться от различных сладостей, выпечки, газировки и других продуктов, содержащих большое количество этого вещества. Без этого пункта, похудеть, вряд ли получиться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие простые привычки улучшают качество жизни.


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