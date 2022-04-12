Что нельзя делать после еды: три привычки, разрушающие здоровье

Состояние здоровья во многом зависит от привычек человека. Вот, например, важно не только когда и что вы употребляете на обед или ужин, но и то, чем вы занимаетесь после плотного приема пищи. Эксперты назвали три привычки, которые нельзя делать сразу после еды.

Эти три привычки нельзя делать после еды / Фото: Unsplash

Плохая привычка №1 — лечь спать после сытного обеда

Бывает часто, что после сытного обеда хочется просто дойти до дивана или кровати и пол часика вздремнуть. Но не идите на поводу у своих желаний, ради вашего же здоровья. Дело в том, что в лежачем положении может нарушиться пищеварительный процесс, в результате у человека может возникнуть метеоризм, запор и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Плохая привычка №2 — пить чай после еды

Многие любят после приема пищи выпить еще чашечку чая со сладостями. Но стоит знать, что этот напиток затрудняет усвоение питательных веществ и соединений, что особенно опасно для тех, у кого анемия. Существует риск, что железо не усвоится. А еще чай обладает низким уровнем pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Плохая привычка №3 — спорт после еды

После приема пищи откажитесь на 1 час от интенсивных физических нагрузок, потому что они не позволят организму функционировать должным образом. Это может привести к несварению желудка и другим осложнениям в работе пищеварения.

Напомним, какие привычки день за днем "убивают" ваш желудок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди привыкли засыпать под фильмы или передачи, потому что это позволяет отвлечься от мыслей и быстрее прогрузиться в сон. Но действительно ли такая привычка полезна для здоровья?

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