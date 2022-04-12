logo

BTC/USD

39742.82

ETH/USD

2996.62

LTC/USD

103.36

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Что нельзя делать после еды: три привычки, разрушающие здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Что нельзя делать после еды: три привычки, разрушающие здоровье

Эксперты назвали три привычки, которые категорически нельзя делать после приема пищи, потому что они разрушают здоровье

сегодня, 01:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Состояние здоровья во многом зависит от привычек человека. Вот, например, важно не только когда и что вы употребляете на обед или ужин, но и то, чем вы занимаетесь после плотного приема пищи. Эксперты назвали три привычки, которые нельзя делать сразу после еды.

Что нельзя делать после еды: три привычки, разрушающие здоровье

Эти три привычки нельзя делать после еды / Фото: Unsplash

Плохая привычка №1 — лечь спать после сытного обеда

Бывает часто, что после сытного обеда хочется просто дойти до дивана или кровати и пол часика вздремнуть. Но не идите на поводу у своих желаний, ради вашего же здоровья. Дело в том, что в лежачем положении может нарушиться пищеварительный процесс, в результате у человека может возникнуть метеоризм, запор и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Плохая привычка №2 — пить чай после еды

Многие любят после приема пищи выпить еще чашечку чая со сладостями. Но стоит знать, что этот напиток затрудняет усвоение питательных веществ и соединений, что особенно опасно для тех, у кого анемия. Существует риск, что железо не усвоится. А еще чай обладает низким уровнем pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Плохая привычка №3 — спорт после еды

После приема пищи откажитесь на 1 час от интенсивных физических нагрузок, потому что они не позволят организму функционировать должным образом. Это может привести к несварению желудка и другим осложнениям в работе пищеварения.

Напомним, какие привычки день за днем "убивают" ваш желудок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди привыкли засыпать под фильмы или передачи, потому что это позволяет отвлечься от мыслей и быстрее прогрузиться в сон. Но действительно ли такая привычка полезна для здоровья?


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wp.pl/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!