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Как на сердце влияет привычка засыпать с включенным телевизором

Западные исследователи объяснили, почему не стоит засыпать с включенным телевизором или ноутбуком

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди привыкли засыпать под фильмы или передачи, потому что это позволяет отвлечься от мыслей и быстрее прогрузиться в сон. Но действительно ли такая привычка полезна для здоровья?

Как на сердце влияет привычка засыпать с включенным телевизором

Почему нельзя спать с включенным телевизором (фото из открытых источников)

Ученые из Центра медицины сна Северо-Западного университета США рассказали, что так делать не стоит, потому что это плохо отражается на состоянии здоровья человека. Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, как привычка спать с включенным телевизором или ноутбуком влияет на сердце, давление и другие показатели здоровья. Результаты показали, что сон даже с небольшим количеством света способен стать причиной дефицита времени самых важных фаз сна, в которых происходит наибольшее обновление клеток организма.

Кроме того, в участников эксперимента наблюдалась повышенные частота сердечных сокращений и резистентность к инсулину, повышалось артериальное давление.

Ученые также обращают внимание, что частота сердечных сокращений обычно в ночное время снижается, замедляясь, когда мозг занят процессами восстановления и "перезагрузки" организма. Они приводят в пример многочисленные исследования, которые показали, что учащенное сердцебиение в ночное время — фактор риска будущих сердечных заболеваний и ранней смерти.

Кроме того, высокий уровень сахара в крови — это признак резистентности к инсулину, когда организм перестает использовать глюкозу должным образом, а поджелудочная железа работает с перегрузкой. Со временем резистентность к инсулину может привести к диабету 2 типа.

"Убедительность полученных нами доказательств говорит о том, что людям следует обратить внимание на источник света в спальне, — дают совет исследователи. — Причем приглушить свет следует за час или два до того, как вы ложитесь спать, чтобы создать необходимую обстановку, способствующую засыпанию".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя долго смотреть телевизор.


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Источник: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2113290119
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