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Любовь Блажко
Эксперты из Американской кардиологической ассоциации заявили, что длительный просмотр телевизора, приводит к появлению серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет издание zak.depo.
Время, потраченное зря: почему нельзя долго смотреть телевизор. Фото: unsplash.
Такой вывод ученые сделали после того, как провели эксперимент с участием около 3,5 тысяч респондентов. Они пригласили поучаствовать людей, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, а также постинсультные отклонения. Известно, что проблемы со здоровьем у них начались после того, как они более 4 часов каждый день проводили перед телевизором или экраном компьютера.
Исследователи предупреждают общество о том, что просмотр телевизора не обходится без употребления вредной пищи. Люди смотрят увлекательный фильм или программу, не замечая, сколько едят и что именно. Это чревато появлением лишних килограммов и развитием опасных заболеваний. Во избежание нежелательных последствий для организма, специалисты рекомендуют кушать больше здоровых продуктов и давать своему телу регулярные физические нагрузки. А ограничить просмотр телевизора лучше до одного часа в день, советуют ученые. Тогда риск развития различных заболеваний значительно снизится.
"Наше исследование показало, что время, потраченное на просмотр телевизора, связано с рядом негативных для здоровья последствий. Оно подтвердило, что люди, которые смотрят телевизор более двух часов, могли бы отказаться от части этого времени в пользу более длительной прогулки или сна", - говорит доктор Хамиш Фостер.
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