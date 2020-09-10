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Почему нельзя часто принимать душ: мнение эксперта

Мы становимся уязвимее перед болезнями

сегодня, 15:04
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей любит понежиться в теплой ванне, после тяжелого трудового дня. Почему нельзя злоупотреблять этой привычкой, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Об этом пишет издание newsyou.

Почему нельзя часто принимать душ: мнение эксперта

Почему нельзя часто принимать душ: мнение эксперта. Фото: unsplash.

Специалист говорит о том, что мыться несколько раз в день, используя различные косметические средства, совершенно нежелательно. В качестве аргументации она ссылается на научную статью в журнале The Atlantic. В ней говорится о том, что мыльное средство в сочетании с горячей водой удаляет с поверхности кожи защитный слой кожного сала. Этот необходимый элемент нашего организма защищает кожу от различных инфекций и патогенов. А стирая кожное сало со своей кожи лишний раз, мы становимся более уязвимы перед микробами и болезнями. 

Такой вывод эндокринолог опубликовала на своей странице в социальных сетях. Также Павлова подчеркивает, что частое мытье может стать причиной дефицита витамина D3. Потому как кожа просто лишена возможности вырабатывать его в нужных количествах. Частое воздействие горячей воды и химикатов, которые содержатся в геле для душа, способствуют нехватке данного витамина. 

Если же вам тяжело отказаться от ежедневного принятия душа или ванны, то эксперт советует не использовать моющие средства. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, дерматолог рассказала, как правильно принимать душ.


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