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Дерматолог рассказала, как правильно принимать душ

Важно об этом помнить

сегодня, 18:03
Автор:

Любовь Блажко

Казалось бы, о чем тут говорить, но можно выделить несколько основных правил. Хайди Вальдорф, косметический дерматолог, рассказала, каких ошибок допускается большинство людей при принятии душа. Об этом пишет издание glavred.

Между прохладной и горячей водой, лучше отдать предпочтение первой. Ваша кожа только поблагодарит вас за это, потому что горячий душ может вызвать раздражение и даже преждевременное старение. Еще Хайди советует ограничить принятие душа 10 минутами, поскольку время даже важнее температуры воды. 

Дерматолог рассказала, как правильно принимать душ

Дерматолог рассказала, как правильно принимать душ. Фото: unsplash.

Эксперт акцентирует внимание на том, что важно подобрать правильный уход для кожи. Классическое мыло разрушает кожный барьер, удаляя липиды и белки. Если она становится стянутой, значит средство нужно заменить на более подходящее. Хороший признак – это мягкая, не сухая кожа. 

После принятия душа лучше сразу нанести увлажняющий крем, пока кожа еще удерживает необходимое количество влаги. Это обезопасит ее от сухости и повреждений. Большинство увлажняющих средств имеют смягчающие вещества, которые сглаживают поверхность и придают шелковистость. 

Также можно использовать простое масло – это лучше, чем вообще ничего. Но оно все равно не сможет полностью заменить увлажняющий крем. 

Не стоит забывать и о правильном уходе за мочалкой: если этим пренебречь, то она может стать рассадником бактерий. А если на коже есть какие-либо повреждения, это может быть небезопасно. 

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