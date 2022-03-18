logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Пять привычек, которые день за днем "убивают" желудок
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять привычек, которые день за днем "убивают" желудок

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, какие ежедневные привычки способны "убить" желудок

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Постоянный стресс и тревога негативно влияют на пищеварительную систему, поэтому она может дать сбой. А способствуют этому наши ежедневные привычки. Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, что вредит здоровью желудка.

Пять привычек, которые день за днем "убивают" желудок

Что убивает желудок (фото из открытых источников)

Злоупотребление алкоголем

Употребление спиртных напитков серьезно "бьет" по печени и всему организму. А если пить алкоголь каждый день, то это негативно отразится на всех органах, в частности на желудке.

Увлечение минералкой

Гастроэнтеролог отметила, что частое употребление минеральной воды из супермаркетов, может привести к различным нарушениям. Такая вода сильно насыщена углекислотой и попадая в желудок она стимулирует выработку соляной кислоты, а это чревато заболевания пищеварительной системы. А лечебные минеральные воды можно пить только курсами после консультации со специалистом.

Перебор с кофе

В разумных количествах кофе положительно влияет на организм, но злоупотреблять напитком нельзя, потому что в больших количествах он нарушает уровень кислотности желудочного сока и может привести к нарушению.

Еда на бегу

Многие люди перекусывают на бегу, не понимая, что это плохо влияет на питание. Специалист отметила, что механическая обработка пищи очень важна для нормального пищеварения, а "заглатывание" еды приведет к метеоризму и другим дискомфортным ощущениям в желудке.

Привычка нервничать по любому поводу

В данной ситуации есть множество поводов для стресса, но помните, что это триггер обострения большинства заболеваний. Особенно это плохо отражается на пищеварении. Постарайтесь контролировать поток информации и расслабляться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лучше питаться в условиях войны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://doctorpiter.ru/articles/719875/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!