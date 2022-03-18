Пять привычек, которые день за днем "убивают" желудок

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Светлана Шкурупий
Постоянный
стресс и тревога негативно влияют на пищеварительную систему, поэтому она может
дать сбой. А способствуют этому наши ежедневные привычки. Врач-гастроэнтеролог
Александра Яковлева рассказала, что вредит здоровью желудка.
Что убивает желудок (фото из открытых источников)
Злоупотребление
алкоголем
Употребление
спиртных напитков серьезно "бьет" по печени и всему организму. А если
пить алкоголь каждый день, то это негативно отразится на всех органах, в
частности на желудке.
Увлечение минералкой
Гастроэнтеролог
отметила, что частое употребление минеральной воды из супермаркетов, может привести
к различным нарушениям. Такая вода сильно насыщена углекислотой и попадая в
желудок она стимулирует выработку соляной кислоты, а это чревато заболевания
пищеварительной системы. А лечебные минеральные воды можно пить только курсами
после консультации со специалистом.
Перебор с кофе
В
разумных количествах кофе положительно влияет на организм, но злоупотреблять
напитком нельзя, потому что в больших количествах он нарушает уровень
кислотности желудочного сока и может привести к нарушению.
Еда на бегу
Многие
люди перекусывают на бегу, не понимая, что это плохо влияет на питание.
Специалист отметила, что механическая обработка пищи очень важна для нормального
пищеварения, а "заглатывание" еды приведет к метеоризму и другим дискомфортным
ощущениям в желудке.
Привычка нервничать
по любому поводу
В
данной ситуации есть множество поводов для стресса, но помните, что это триггер
обострения большинства заболеваний. Особенно это плохо отражается на
пищеварении. Постарайтесь контролировать поток информации и расслабляться.
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издание "Комментарии" сообщало, как лучше питаться в условиях войны.
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