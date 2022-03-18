Пять привычек, которые день за днем "убивают" желудок

Постоянный стресс и тревога негативно влияют на пищеварительную систему, поэтому она может дать сбой. А способствуют этому наши ежедневные привычки. Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, что вредит здоровью желудка.

Что убивает желудок (фото из открытых источников)

Злоупотребление алкоголем

Употребление спиртных напитков серьезно "бьет" по печени и всему организму. А если пить алкоголь каждый день, то это негативно отразится на всех органах, в частности на желудке.

Увлечение минералкой

Гастроэнтеролог отметила, что частое употребление минеральной воды из супермаркетов, может привести к различным нарушениям. Такая вода сильно насыщена углекислотой и попадая в желудок она стимулирует выработку соляной кислоты, а это чревато заболевания пищеварительной системы. А лечебные минеральные воды можно пить только курсами после консультации со специалистом.

Перебор с кофе

В разумных количествах кофе положительно влияет на организм, но злоупотреблять напитком нельзя, потому что в больших количествах он нарушает уровень кислотности желудочного сока и может привести к нарушению.

Еда на бегу

Многие люди перекусывают на бегу, не понимая, что это плохо влияет на питание. Специалист отметила, что механическая обработка пищи очень важна для нормального пищеварения, а "заглатывание" еды приведет к метеоризму и другим дискомфортным ощущениям в желудке.

Привычка нервничать по любому поводу

В данной ситуации есть множество поводов для стресса, но помните, что это триггер обострения большинства заболеваний. Особенно это плохо отражается на пищеварении. Постарайтесь контролировать поток информации и расслабляться.

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