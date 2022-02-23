Что будет с организмом, если полностью отказаться от яиц

Яйца — доступный, бюджетный и питательный продукт, который положительно влияет на организм, поэтому при полном отказе, нужно заменить его полезными аналогами.

Полный отказ от яиц (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что яйца богаты на фолиевую кислоту, фосфор, кальций, цинк и другие микроэлементы, который нужны организму для правильного функционирования. Отказавшись от яиц можно испытать дефицит этих элементов. И в таком случае, их нужно будет искать в других продуктах, например, "молочке", овощах, фруктах, бобовых.

При полном отказе от яиц, как утверждают исследователи, человек начнет чаще испытывать голод, потому что продукт насыщал организм белком, который на дольше сохранял чувство насыщения. Также в яйцах много протеина, содержащего все необходимые аминокислоты. Еще ученые говорят, что яичные белки богаты на компонент, который снижает артериальное давление. Правильно приготовленные яйца помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Но при этом, вокруг продукта ходит и множество споров. Например, одно из исследований показало, что употребление яиц негативно сказывается на уровне "вредного" холестерина, точнее, они его повышают. Так что не следует злоупотреблять яйцами, в день можно съедать 1-2 штучки. Если придерживаться нормы, то их употребление никак не отразиться на уровне липидов в крови.

Напомним, эксперты не рекомендуют употреблять куриные яйца вместе с рыбой. Как оказалось, эти продукты сами по себе очень полезны, но совместно они приведут к утрате пищевой ценности друг друга. Главная из них – проблемы с усвоением омега-3 ненасыщенных жирных кислот

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди решают отказаться от употребления мяса. Но этот продукт — ценный источник белка, который помогает усваивать витамины, минералы и отвечает за обмен веществ. Поэтому, если хотите исключить продукт из рациона, найдите ему достойную замену.

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