logo

BTC/USD

38891.72

ETH/USD

2716.31

LTC/USD

110.21

USD/UAH

29.50

EUR/UAH

33.30

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет с организмом, если полностью отказаться от яиц
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет с организмом, если полностью отказаться от яиц

Эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления куриных яиц

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Яйца — доступный, бюджетный и питательный продукт, который положительно влияет на организм, поэтому при полном отказе, нужно заменить его полезными аналогами.

Что будет с организмом, если полностью отказаться от яиц

Полный отказ от яиц (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что яйца богаты на фолиевую кислоту, фосфор, кальций, цинк и другие микроэлементы, который нужны организму для правильного функционирования. Отказавшись от яиц можно испытать дефицит этих элементов. И в таком случае, их нужно будет искать в других продуктах, например, "молочке", овощах, фруктах, бобовых.

При полном отказе от яиц, как утверждают исследователи, человек начнет чаще испытывать голод, потому что продукт насыщал организм белком, который на дольше сохранял чувство насыщения. Также в яйцах много протеина, содержащего все необходимые аминокислоты. Еще ученые говорят, что яичные белки богаты на компонент, который снижает артериальное давление. Правильно приготовленные яйца помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Но при этом, вокруг продукта ходит и множество споров. Например, одно из исследований показало, что употребление яиц негативно сказывается на уровне "вредного" холестерина, точнее, они его повышают. Так что не следует злоупотреблять яйцами, в день можно съедать 1-2 штучки. Если придерживаться нормы, то их употребление никак не отразиться на уровне липидов в крови.

Напомним, эксперты не рекомендуют употреблять куриные яйца вместе с рыбой. Как оказалось, эти продукты сами по себе очень полезны, но совместно они приведут к утрате пищевой ценности друг друга. Главная из них – проблемы с усвоением омега-3 ненасыщенных жирных кислот

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди решают отказаться от употребления мяса. Но этот продукт — ценный источник белка, который помогает усваивать витамины, минералы и отвечает за обмен веществ. Поэтому, если хотите исключить продукт из рациона, найдите ему достойную замену.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dietology.pro/blog/zdorovye/chto-budet-esli-polnostyu-otkazatsya-ot-yaits/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!