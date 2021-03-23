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Чем заменить мясо, если вы решили от него отказаться

Отказ от мяса и замена его на другие продукты могут улучшить здоровье

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Все больше и больше людей по каким-то своим причинам временно или полностью отказываются от употребления мяса. Но мясо — ценный источник белка, который помогает усваивать витамины, минералы и отвечает за обмен веществ. Поэтому, если хотите исключить продукт из рациона, найдите ему достойную замену.

Чем заменить мясо, если вы решили от него отказаться

Чем заменить мясо в рационе (фото из открытых источников)

При резком переходе на растительное питание организм может испытывать стресс, поэтому всячески постарайтесь смягчить этот процесс, обогащая его витаминами и полезными веществами, которые можно найти в овощах и фруктах. 

Эксперты говорят, что большое содержание белка находится в чечевице, фасоли, нуте и других бобовых, так что добавьте их в свой рацион. Можно, например, приготовить веганские котлеты из чечевицы или хумус. 

Также употребляйте сыр тофу, орехи, особенно грецкие, потому что в их составе больше всего белков. Отличной заменой мясу являются грибы. Они достаточно сытные и питательные, в пищу грибы можно употреблять в маринованном, жареном и вареном виде. 

Еще при отказе от мяса свой рацион следует обогатить рыбой и морепродуктами, которые обеспечат организм легкоусвояемым белком, но он ничем не уступает мясному.

Не забывайте и про крупы. На первом месте по содержанию белка находится гречка (более 12%), можно еще употреблять в качестве гарнира овсянку, рис, кукурузу. 

Напомним, что врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какое именно мясо стоит употреблять, чтобы укрепить иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики определили самое опасное мясо для женщин. Его стоит ограничить в рационе из-за того, что оно может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/chem-zamenit-myaso-esli-vy-reshili-ot-nego-otkazatsya/
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