Медики определили самое опасное мясо для женщин

Многие люди не представляют свой рацион без мяса. В нем содержится много белка и таких микроэлементов, как магний, железо, цинк и кальций. Но ученые настоятельно рекомендуют ограничить употребление красного мяса, особенно женщинам.

Какой мясо нельзя употреблять женщинам / Фото: pixabay.com

Специалисты в ходе эксперимента выяснили, что регулярное употребление красного мяса повышает риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой, а также деменции у женщин. Кардиологи проанализировали показатели здоровья около 100 тысяч женщин в возрасте старше 50 лет. Исследование длилось почти 20 лет. Среди участниц более 7,5 тысячи женщин умерли от онкологических заболеваний, еще 7 тысяч — от проблем с сердцем, около 2,7 тысячи — от деменции. И ученые установили связь между смертностью и белками, которые они употребляли — животные или растительные.

Результаты исследования показали, что женщины, которые отдавали предпочтение растительному белку на 9% умирали реже. А вот употребление животных белков лишь увеличивало риск заболеваний. К примеру, любительницы яиц на 10% чаще страдали от онкологии, по сравнению с теми женщинами, которые получали белок от орехов или бобовых.

Специалисты пришли к выводу, что продукты с растительными белками могут почти на 50% сократить преждевременную смерть. Более того, нужно всегда следить за своим рационом, в частности отказаться от фастфуда и алкоголя.

Напомним, что ученые из Университета штата Огайо отметили, что мясо нельзя потреблять с томатным соком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Австралии и Южной Кореи рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо.

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