Что будет с организмом, если пить слишком много воды

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Во
всем нужно придерживаться нормы, особенно, если это касается еды и напитков. Даже
обычная вода в большом количестве может серьезно навредить здоровью и вызвать
отравление.
Отравление водой / Фото: Pexels.com
Эксперты
отмечают, что для слаженной работы организма нужно контролировать свой водный
баланс, дабы не допустить обезвоживания. Но есть и другая сторона медали. При
поступлении избыточного количества жидкости организм начинает испытывать "сбой"
и в первую очередь страдают почки, которые не успевают перерабатывать воду и
другие напитки. В результате у человека возникает водное отравление. Жидкость начинает
скапливаться в клетках, и они увеличиваются в размерах. Это могут пережить все
внутренние органы, кроме мозга, который располагается в ограниченном
пространстве. Такое отравление может спровоцировать нарушение циркуляции крови
и дыхания.
Кроме
этого, пациент начинает жаловаться на приступы головной боли, тошноту,
рассеянность внимания, а в некоторых случаях — возможны судороги.
Исследователь
Матс Рундгрен отметил, что чаще всего от гипергидратации (водного отравления)
страдают спортсмены, а также пациенты с диабетом и биполярным расстройством.
Конечно,
не существует единого стандарта суточного потребления воды, ведь каждый
организм индивидуален. Но диетологи рекомендуют в день выпивать 1,5 л жидкости,
включая чай, кофе и другие напитки.
Напомним,
эксперты назвали несколько
способов, с помощью которых можно в домашних условиях проверить качествопитьевой воды.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что нашему организму сложно обойтись без воды,
это известный факт. Но воду можно сделать более полезный, если добавить в нее мед. Эксперты говорят, что такой напиток нужно пить каждый день, чтобы укрепить
здоровье и улучшить самочувствие.
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