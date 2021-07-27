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Что будет с организмом, если пить слишком много воды

Эксперты рассказали, что может произойти с организмом, если за короткое время выпить слишком много воды

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Во всем нужно придерживаться нормы, особенно, если это касается еды и напитков. Даже обычная вода в большом количестве может серьезно навредить здоровью и вызвать отравление.

Что будет с организмом, если пить слишком много воды

Отравление водой / Фото: Pexels.com

Эксперты отмечают, что для слаженной работы организма нужно контролировать свой водный баланс, дабы не допустить обезвоживания. Но есть и другая сторона медали. При поступлении избыточного количества жидкости организм начинает испытывать "сбой" и в первую очередь страдают почки, которые не успевают перерабатывать воду и другие напитки. В результате у человека возникает водное отравление. Жидкость начинает скапливаться в клетках, и они увеличиваются в размерах. Это могут пережить все внутренние органы, кроме мозга, который располагается в ограниченном пространстве. Такое отравление может спровоцировать нарушение циркуляции крови и дыхания.

Кроме этого, пациент начинает жаловаться на приступы головной боли, тошноту, рассеянность внимания, а в некоторых случаях — возможны судороги.

Исследователь Матс Рундгрен отметил, что чаще всего от гипергидратации (водного отравления) страдают спортсмены, а также пациенты с диабетом и биполярным расстройством.

Конечно, не существует единого стандарта суточного потребления воды, ведь каждый организм индивидуален. Но диетологи рекомендуют в день выпивать 1,5 л жидкости, включая чай, кофе и другие напитки.

Напомним, эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно в домашних условиях проверить качествопитьевой воды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нашему организму сложно обойтись без воды, это известный факт. Но воду можно сделать более полезный, если добавить в нее мед. Эксперты говорят, что такой напиток нужно пить каждый день, чтобы укрепить здоровье и улучшить самочувствие.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/chto-sluchitsya-esli-pit-slishkom-mnogo-vody.html
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