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Что будет с организмом, если перебрать кофеина

Передозировка кофеином приводит к серьезным нарушениям работы внутренних органов

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Все мы знаем, что кофеин является одним из лучших природных стимуляторов. Он эффективно снимает чувство усталости, придает заряд бодрости и сил, а также улучшает настроение. Но в большом количестве он способен навредить организму, поэтому с дозировкой будьте аккуратнее.

Что будет с организмом, если перебрать кофеина

Передозировка кофеином (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, какао, газированных и энергетических напитках. При передозировке этим веществом человек становится нервозным, его мучают головные боли, пульс ускоряется, начинаются проблемы со сном и даже возникают панические атаки. Поэтому, людям с проблемами нервной и сердечно-сосудистой систем, а также тем, у кого гастрит, диабет, панкреатит — кофеин употреблять не рекомендуется. 

Специалисты говорят, что здоровым людям можно спокойно наслаждаться бодрящим напитком, но норму важно соблюдать всегда. Например, в день рекомендуется выпивать около 400 мг кофеина (2-3 порции кофе). 

Но в разных видах кофе содержится разное количество кофеина:

Кофе, сваренный в турке — 100 –180 мг.

Эспрессо/американо — 80-130 мг.

Капучино — 70-80 мг.

Растворимый кофе — 60-100 мг.

Напомним, исследователи не рекомендуют употреблять кофе на голодный желудок, потому что этой привычкой можно спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. Ученые отметили, что кофе натощак сильно раздражает желудок, вызывая изжогу, стимулируя выработку соляной кислоты, негативно влияющей на стенки внутреннего органа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, почему стоит отказаться от остывшего кофе.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/610672-skolko-kofeina-v-den-vse-taki-mozhno-upotreblyat-meryaem-v-chashkah-kofe-bankah-gazirovki-i-ne-tolko/
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