Чем заменить соль на кухне: 9 здоровых альтернатив

Чрезмерное потребление соли стало привычкой для миллионов людей по всему миру. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ежедневная норма не должна превышать 5 граммов, однако люди потребляют гораздо больше. Чем можно заменить соль на кухне и какие преимущества для здоровья будут иметь альтернативные варианты.

Чем заменить соль в кухне. Фото из открытых источников

Соль – это источник натрия, играющий важную роль в работе нервной системы и регуляции водного баланса в организме. Однако избыток натрия приводит к повышению давления, болезням сердца, почкам и риску инсульта. К тому же, многие продукты уже содержат скрытую соль, в том числе хлеб, колбасы, сыр, соусы, поэтому диетологи советуют внимательно читать этикетки, а также использовать заменители соли.

Чем заменить соль на кухне

Базилик

Свежий или сушеный, базилик прекрасно подходит к пасте, томатным соусам, мясу и овощам. Его аромат усиливается с течением времени, заменяя потребность в соли.

Эстрагон

Нежная специя, раскрывающая вкус блюд из курицы, яиц и рыбы. Обладает легким анисовым оттенком и способствует лучшему пищеварению.

Кориандр

Идеален для блюд из бобовых, риса и морепродуктов. Содержит антиоксиданты и способствует уменьшению воспаления.

Тимьян (тимьян)

Универсальная трава, хорошо работающая в блюдах из мяса, рыбы, овощей и особенно с морепродуктами.

Любисток

Сильный природный ароматизатор для супов и рагу. Обладает мочегонным действием, что полезно для выведения избытка соли из организма.

Шалфей

Гармонично дополняет блюда из индейки, свинины или белой рыбы. Известен своими противовоспалительными свойствами.

Майоран

Деликатная специя для овощей и супов, особенно вегетарианских. Действует как естественный релаксант.

Петрушка

Петрушку следует воспринимать не только как украшение, а зелень, которая придает свежести салатам, соусам и мясу, насыщенная витамином С и железом.

Чеснок

Дает глубокий вкус почти любому блюду и обладает антибактериальными свойствами.

Заменяя соль травами, вы не только уменьшаете потребление натрия, но и обогащаете свой рацион антиоксидантами, фитонутриентами и природными противовоспалительными веществами.

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