logo
Русский Українська

BTC/USD

38248.03

ETH/USD

2280.37

LTC/USD

133.55

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чем полезен мед: названо три неожиданных свойства
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем полезен мед: названо три неожиданных свойства

Эксперты рассказали о пользе меда и назвали три неожиданных свойства этого сладкого продукта

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий

О лечебных свойствах меда известно давно, ведь он считается природным антибиотиком. Но помимо того, что продукт эффективно избавляет от простуды, он еще и обладает другими полезными функциями. Эксперты перечислили три самых неожиданных.

Чем полезен мед: названо три неожиданных свойства

Названы неожиданные свойства меда / Фото: iStock

Сохраняет ясность ума

Исследователи доказали, что 3 чайных ложки туалангового меда каждый день способны улучшить память у женщин в период постменопаузы. Эксперимент продолжался 16 недель и показал такой же результат, как и гормональная терапия эстрогенами и прогестином.

Заживляет порезы и царапины

Мед также может пригодиться в аптечке в качестве заживляющей мази. Продукт помогает при царапинах, трещинах, пролежнях. Исследователи выяснили, что благодаря своим антибактериальным свойствам мед дезинфицирует рану, уменьшает воспаление и способствует быстрой регенерации тканей.

Помогает при ожогах

А еще мед хорошо помогает при ожогах. Его нужно просто нанести на обожженный участок, чтобы он успокоил кожу, снизил болевые ощущения и дискомфорт и способствовал быстрейшему заживлению. Такую способность меда ученые обнаружили во время исследования в 2013 году.

Отметим, что в составе меда содержится магний, железо, фосфор, цинк, марганец, а также витамины Е, В, С, К и другие полезные микроэлементы.

Напомним, апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала, почему мед, произведенный в мае, может негативно повлиять на состояние здоровья. Как оказалось, в составе продукта могут быть химикаты, которыми лечат болеющих насекомых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если каждый день употреблять воду с добавлением меда.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhousekeeping.com/health/wellness/g4457/benefits-of-honey/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ