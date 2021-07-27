Чем полезен мед: названо три неожиданных свойства

О лечебных свойствах меда известно давно, ведь он считается природным антибиотиком. Но помимо того, что продукт эффективно избавляет от простуды, он еще и обладает другими полезными функциями. Эксперты перечислили три самых неожиданных.

Названы неожиданные свойства меда / Фото: iStock

Сохраняет ясность ума

Исследователи доказали, что 3 чайных ложки туалангового меда каждый день способны улучшить память у женщин в период постменопаузы. Эксперимент продолжался 16 недель и показал такой же результат, как и гормональная терапия эстрогенами и прогестином.

Заживляет порезы и царапины

Мед также может пригодиться в аптечке в качестве заживляющей мази. Продукт помогает при царапинах, трещинах, пролежнях. Исследователи выяснили, что благодаря своим антибактериальным свойствам мед дезинфицирует рану, уменьшает воспаление и способствует быстрой регенерации тканей.

Помогает при ожогах

А еще мед хорошо помогает при ожогах. Его нужно просто нанести на обожженный участок, чтобы он успокоил кожу, снизил болевые ощущения и дискомфорт и способствовал быстрейшему заживлению. Такую способность меда ученые обнаружили во время исследования в 2013 году.

Отметим, что в составе меда содержится магний, железо, фосфор, цинк, марганец, а также витамины Е, В, С, К и другие полезные микроэлементы.

Напомним, апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала, почему мед, произведенный в мае, может негативно повлиять на состояние здоровья. Как оказалось, в составе продукта могут быть химикаты, которыми лечат болеющих насекомых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если каждый день употреблять воду с добавлением меда.

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