Чем полезен мед: названо три неожиданных свойства

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
О
лечебных свойствах меда известно давно, ведь он считается природным антибиотиком.
Но помимо того, что продукт эффективно избавляет от простуды, он еще и обладает
другими полезными функциями. Эксперты перечислили три самых неожиданных.
Названы неожиданные свойства меда / Фото: iStock
Сохраняет ясность ума
Исследователи
доказали, что 3 чайных ложки туалангового меда каждый день способны улучшить
память у женщин в период постменопаузы. Эксперимент продолжался 16 недель и
показал такой же результат, как и гормональная терапия эстрогенами и прогестином.
Заживляет порезы
и царапины
Мед
также может пригодиться в аптечке в качестве заживляющей мази. Продукт помогает
при царапинах, трещинах, пролежнях. Исследователи выяснили, что благодаря своим
антибактериальным свойствам мед дезинфицирует рану, уменьшает воспаление
и способствует быстрой регенерации тканей.
Помогает при ожогах
А
еще мед хорошо помогает при ожогах. Его нужно просто нанести на обожженный участок,
чтобы он успокоил кожу, снизил болевые ощущения и дискомфорт и способствовал
быстрейшему заживлению. Такую способность меда ученые обнаружили во время
исследования в 2013 году.
Отметим,
что в составе меда содержится магний, железо, фосфор, цинк, марганец, а также витамины
Е, В, С, К и другие полезные микроэлементы.
Напомним,
апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала, почему мед, произведенный в мае,
может негативно повлиять на состояние здоровья. Как оказалось, в составе продукта
могут быть химикаты, которыми лечат болеющих насекомых.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если
каждый день употреблять воду с добавлением меда.
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