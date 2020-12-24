Чем опасны фруктовые соки

Фруктовые соки все привыкли считать полезными и отличными заменителями сладких и наносящих вред здоровью газировок. Однако было доказано, что соки могут также быть опасными для человека. Об этом сообщает Еurekalert.

ФОТО: Из открытых источников

Американской кардиологической ассоциацией было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, употребляющие фруктовые соки могут иметь более высокий риск смерти от сердечных заболеваний. Эти напитки несут опасность для жизни человека из-за содержания в них сахара. Несколько исследований показали связь между добавлением сахара и ожирением и различными хроническими заболеваниями.

Участники исследования, выпивавшие в день примерно 700 мл фруктового сока, имели в два раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с тем, кто выпивал 30 мл. Кроме того, у первой группы был повышенный риск смерти по разным причин, включая другие сердечно-сосудистые заболевания.

В этом исследовании использовались данные другого, которое проводилось на протяжении целых 6 лет. В нем участвовали 30 183 чернокожих и белых взрослых старше 45 лет. Исследователи оценили потребление сладкой пищи и напитков с помощью опросника по частоте приема пищи. К сахаросодержащим напиткам относились предварительно подслащенные, например газированные и морсы. Подслащенные сахаром продукты включали десерты, конфеты и подслащенные продукты для завтрака, а также продукты, в которые были добавлены калорийные подсластители, такие как сахар или сиропы. По итогу у некоторых участников был диагностирован сахарный диабет 2 типа, различные сердечные заболевания, а также инсульт.

Отмечается, что сахара, содержащегося в соке, примерно столько же, сколько и в газировках. При попадании в организм он очень быстро усваивается, что в итоге приводит к ожирению, болезни сосудов и сахарному диабету. Гораздо полезнее употребить в пищу сам фрукт, не делая из него сок, так как в таком случае сахар будет усваиваться медленнее, а полезные компоненты сохранятся лучше.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали самую опасную сладость для человека, а также о том, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы хватало витаминов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!