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Чем грозит употребление бокала вина в день

Доктор медицины Кэрри Лам рассказала, какими серьезными последствиями для здоровья может обернуться выпитый один бокал вина в день

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вино — легкий и приятный напиток, который помогает снять стресс и улучшает настроение. Но не стоит его пить каждый день, даже единичный бокал. Доктор медицины Кэрри Лам рассказала, как это может навредить здоровью.

Чем грозит употребление бокала вина в день

Красное вино (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Medikforum, специалист отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует и он пагубно действует практически на все системы организма. И выпитый бокал красного вина каждый вечер не относится к исключениям. Дело в том, что регулярная алкоголизация организма может повысить риск возникновения рака молочной железы.

А диетолог Хизер Хэнкс рассказала, что один бокал вина в день также может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности вызвать развитие сердечной аритмии.

"Это противоречит совету выпивать бокал красного вина для здоровья, поскольку возникшая мерцательная аритмия увеличивает риск еще более серьезных осложнений, включая инфаркты и инсульты", — пояснила специалист.

Другие эксперты также не рекомендуют следовать такой привычке, потому что она ускоряет процесс старения организма, в частности может вызвать сосудистые поражения кожи, а также сделать ее дряблой.

Напомним, если у вас осталась бутылка открытого вина и вы не знаете, стоит ли ее пить и боитесь каких-то последствий для здоровья, то спешим вас успокоить. Эксперты по питанию из Германии рассказали, что ничего плохого с организмом не случится, но напиток может потерять свои вкусовые свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пища, которую мы употребляем ежедневно имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Айова.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/130243-vrachi-rasskazali-chem-grozit-upotreblenie-odnogo-bokala-vina-v-den.html
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