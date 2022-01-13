Чем грозит употребление бокала вина в день

Вино — легкий и приятный напиток, который помогает снять стресс и улучшает настроение. Но не стоит его пить каждый день, даже единичный бокал. Доктор медицины Кэрри Лам рассказала, как это может навредить здоровью.

Красное вино (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Medikforum, специалист отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует и он пагубно действует практически на все системы организма. И выпитый бокал красного вина каждый вечер не относится к исключениям. Дело в том, что регулярная алкоголизация организма может повысить риск возникновения рака молочной железы.

А диетолог Хизер Хэнкс рассказала, что один бокал вина в день также может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности вызвать развитие сердечной аритмии.

"Это противоречит совету выпивать бокал красного вина для здоровья, поскольку возникшая мерцательная аритмия увеличивает риск еще более серьезных осложнений, включая инфаркты и инсульты", — пояснила специалист.

Другие эксперты также не рекомендуют следовать такой привычке, потому что она ускоряет процесс старения организма, в частности может вызвать сосудистые поражения кожи, а также сделать ее дряблой.

Напомним, если у вас осталась бутылка открытого вина и вы не знаете, стоит ли ее пить и боитесь каких-то последствий для здоровья, то спешим вас успокоить. Эксперты по питанию из Германии рассказали, что ничего плохого с организмом не случится, но напиток может потерять свои вкусовые свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пища, которую мы употребляем ежедневно имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Айова.

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