Боль как рукой снимет: какая диета облегчит течение артрита

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Светлана Шкурупий
С
возрастом многие люди начинают жаловаться на артрит — воспалительный процесс в
организме, который поражает суставы. В таких случаях, нужно своевременно начать
лечение и пересмотреть свой рацион.
Какая диета облегчит течение артрита (фото из открытых источников)
Специалисты
говорят, что помочь телу с признаками заболевания и улучшить самочувствие можно
с помощью определенной диеты. В первую очередь, рацион необходимо обогатить
продуктами, в составе которых много коллагена — очень важного белка, содержащегося в хрящевой ткани, коже и связках. При его дефиците в организме хрящ
становится уязвим и начинает болеть.
В
связи с этим, эксперты рекомендуют раз в неделю есть холодец, потому что он
богат на коллаген. Употребление этого блюда помогает восстанавливаться
опорно-двигательной системе. А еще добавьте в рацион заливное из рыбы и
фруктовое желе, потому что во время их приготовления используется желатин, а он
по своей сути и является коллагеном.
Также
при артрите нужна сера — этот важный элемент берет участие в производстве белка,
без серы коллаген бы попросту не образовывался в организме. Чтобы пополнить ее
запасы, нужно употреблять курицу, бобовые, крупы, лук и все виды капусты
(брокколи, брюссельскую, пекинскую).
Снизить
проявление артрита помогают также ненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которые
снимают воспалительные процессы в хряще.
Напомним,
что при артрите обычно наблюдается боль в суставах, воспаление и ограниченность
движений. Облегчить состояние, как говорят эксперты, можно с помощью простого, но очень полезного напитка.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует ограничить в рационе, если человек страдает артритом.
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