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Боль как рукой снимет: какая диета облегчит течение артрита

Эксперты рассказали, какой диеты стоит придерживаться, что снизить боль и другие симптомы артрита

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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С возрастом многие люди начинают жаловаться на артрит — воспалительный процесс в организме, который поражает суставы. В таких случаях, нужно своевременно начать лечение и пересмотреть свой рацион.

Боль как рукой снимет: какая диета облегчит течение артрита

Какая диета облегчит течение артрита (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что помочь телу с признаками заболевания и улучшить самочувствие можно с помощью определенной диеты. В первую очередь, рацион необходимо обогатить продуктами, в составе которых много коллагена — очень важного белка, содержащегося в хрящевой ткани, коже и связках. При его дефиците в организме хрящ становится уязвим и начинает болеть.

В связи с этим, эксперты рекомендуют раз в неделю есть холодец, потому что он богат на коллаген. Употребление этого блюда помогает восстанавливаться опорно-двигательной системе. А еще добавьте в рацион заливное из рыбы и фруктовое желе, потому что во время их приготовления используется желатин, а он по своей сути и является коллагеном.  

Также при артрите нужна сера — этот важный элемент берет участие в производстве белка, без серы коллаген бы попросту не образовывался в организме. Чтобы пополнить ее запасы, нужно употреблять курицу, бобовые, крупы, лук и все виды капусты (брокколи, брюссельскую, пекинскую).

Снизить проявление артрита помогают также ненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которые снимают воспалительные процессы в хряще.

Напомним, что при артрите обычно наблюдается боль в суставах, воспаление и ограниченность движений. Облегчить состояние, как говорят эксперты, можно с помощью простого, но очень полезного напитка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует ограничить в рационе, если человек страдает артритом.


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Источник: https://kubnews.ru/interesy/2021/11/06/bol-kak-rukoy-snimet-dieta-kotoraya-oblegchit-techenie-artrita/
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