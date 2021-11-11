При артрите обычно наблюдается боль в суставах, воспаление и ограниченность движений. Облегчить состояние, как говорят эксперты, можно с помощью простого, но очень полезного напитка.

Какой напиток полезно употреблять при артрите (фото из открытых источников)

Речь идет о чае из шиповника, в составе которого много витаминов, антиоксидантов и ценных микроэлементов. Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли 100 человек с остеоартрозом. Им нужно было ежедневно принимать по 5 г экстракта шиповника. Результаты показали, что в 65 случаях болезненные симптомы болезни уменьшались.

Авторы работы связывают такой эффект с наличием в растении антоцианов и полифенолов, способствующих борьбе с воспалительными процессами.

Кроме того, по словам врачей, напиток из шиповника помогает в избавлении от лишнего веса, профилактике болезней сердца и укреплении иммунитета, а также обладает антиоксидантным эффектом.

Но такой напиток может лишь облегчить симптомы недуга, а не заменяет профессиональных медицинских консультаций, диагностики или лечения.

Напомним, ученые выяснили, что молекула miR-455 может остановить разложение хрящевой ткани, что провоцирует остеоартроз. Исследователи, статья о которых опубликована в журнале Nature Сommunications, считают, что эта микроРНК способна стать базовой для лечения остеоартроза по-новому.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди жалуются на артрит (заболевание суставов), при чем, появиться он может в любом возрасте. Но снять боль и воспаление можно с помощью смены диеты. Эксперты говорят, что некоторые продукты помогают в борьбе с заболеванием, а некоторые — усугубляют его. Что же следует исключить из рациона?

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