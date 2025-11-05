Як не набрати вагу восени: поради від нутриціолога

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" обговорили найпопулярніші міфи про харчування восени. Нутриціолог Катерина Крупкіна разом із Машею Єфросініною та Олею Поляковою розвінчала стереотипи про сезонну їжу, "обов’язкову" цибулю, теплі страви й осінній набір ваги.

Міф та правда про харчування від нутриціолога

Єфросініна запитала експертку, чи справді восени дівчата набирають вагу. Крупкіна пояснила, що пора року не впливає на масу тіла, однак восени це часто трапляється через скорочення світлового дня, зниження рівня серотоніну та меншу активність:

"Ми менше рухаємось, бо холодно, але їмо стільки ж, як і влітку. Ось і весь секрет".

Ще один поширений міф — про необхідність їсти тільки теплу їжу восени. Катерина розвінчала це твердження:

"Неважливо, що ви з’їли — теплий суп чи морозиво, — у шлунку все одно все нагрівається до 37 градусів. Це фізіологія".

Єфросініна також поцікавилася, чи справді часник і цибуля рятують від хвороб.

"Так, вони мають антибактеріальну дію, але це доведено лише в лабораторіях. Наш імунітет залежить не від часнику, а від сну, рівня стресу й способу життя", — наголосила нутриціолог.

Щодо сезонних овочів і фруктів, Катерина пояснила, що тепличні продукти не гірші за сезонні:

"Різниця у вмісті вітамінів і мінералів мінімальна. Є безліч досліджень, які це підтверджують. Не треба демонізувати тепличну їжу — взимку вона така ж корисна".

У розмову втрутилася Полякова й зізналася, що вирощує фейхоа на дачі, адже цей фрукт багатий на йод і корисний для щитоподібної залози.

Крупкіна додала, що у вегетаріанців часто бракує заліза та вітаміну B12, тому їм потрібно додатково приймати вітаміни за результатами аналізів.

Полякова підтримала тему й зазначила, що дефіцит заліза може бути й у жінок через рясні менструації.

Випуск "Дорослих дівчат" вкотре став корисним посібником із реального харчування без міфів — про те, як піклуватися про себе розумно, а не модно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Івано-Франківську лише одна жінка працює водійкою сміттєвоза. Анастасія Подужайло щодня виїжджає на маршрути, де більшість колег — чоловіки, і говорить, що головна її мета — не просто вивезти відходи, а змусити людей замислитися над тим, як вони ставляться до навколишнього середовища.