Как не набрать вес осенью: советы от нутрициолога

В новом выпуске шоу "Взрослые девушки" обсудили самые популярные мифы о питании осенью. Нутрициолог Екатерина Крупкина вместе с Машей Ефросининой и Олей Поляковой развенчала стереотипы о сезонной пище, "обязательном" луке, теплых блюдах и осеннем наборе веса.

Миф и правда про питание от нутрициолога

Ефросинина спросила эксперта, действительно ли осенью девушки набирают вес. Крупкина объяснила, что время года не влияет на массу тела, однако осенью это часто случается из-за сокращения светового дня, снижения уровня серотонина и меньшей активности:

"Мы меньше двигаемся, потому что холодно, но едим столько же, как и летом. Вот и весь секрет".

Еще один распространенный миф – о необходимости есть только теплую пищу осенью. Екатерина развенчала это утверждение:

"Неважно, что вы съели – теплый суп или мороженое, – в желудке все равно все нагревается до 37 градусов. Это физиология".

Ефросинина также поинтересовалась, действительно ли чеснок и лук спасают от болезней.

"Да, они обладают антибактериальным действием, но это доказано только в лабораториях. Наш иммунитет зависит не от чеснока, а от сна, уровня стресса и образа жизни", — подчеркнула нутрициолог.

Что касается сезонных овощей и фруктов, Екатерина объяснила, что тепличные продукты не хуже сезонных:

"Разница в содержании витаминов и минералов минимальна. Есть множество исследований, подтверждающих это. Не надо демонизировать тепличную еду — зимой она так же полезна".

В разговор вмешалась Полякова и призналась, что выращивает фейхоа на даче, ведь этот фрукт богат йодом и полезен для щитовидной железы.

Крупкина добавила, что у вегетарианцев часто не хватает железа и витамина B12, поэтому им нужно дополнительно принимать витамины по результатам анализов.

Полякова поддержала тему и отметила, что дефицит железа может быть и у женщин из-за обильных менструаций.

Выпуск "Взрослых девушек" в очередной раз стал полезным пособием по реальному питанию без мифов — о том, как заботиться о себе разумно, а не модно.

