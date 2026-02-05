Топ-6 продуктів, де найбільше вітаміну С

Ківі беззастережно вважається суперфудом: одна склянка нарізаного плоду дає 134 мг вітаміну С (це 148% добової норми). Але виявляється, є продукти, які здатні залишити ківі далеко позаду.

Вітамін C. Фото: з відкритих джерел

Червоний болгарський перець

Вміст вітаміну С: 191 мг (212% добової норми) на 1 склянку. Це справжній король овочевого відділу. У червоному перці вітаміну С значно більше, ніж у апельсинах чи ківі. Оскільки він дозріває довше зеленого, у ньому накопичується рекордна кількість антиоксидантів та вітаміну А.

Гуава

Вміст вітаміну С: 376 мг (418% добової норми) на 1 плід. Цей тропічний фрукт – справжній концентрат здоров'я. Тільки одна гуава покриває чотириденну потребу організму у вітаміні С. Вона солодка, ароматна та надзвичайно корисна для шкіри та судин.

Чорна смородина

Вміст вітаміну С: 203 мг (225% добової норми) на 1 склянку. Наші рідні ягоди часто недооцінюють. Одна склянка чорної смородини забезпечує більше 225% добової норми вітаміну С, що робить її значно ефективнішою за екзотичні фрукти.

Слива Какаду

Вміст вітаміну С: до 3150 мг на 100 г (понад 2500% добової норми!). Це найбагатше джерело вітаміну С на планеті. Плід родом з Австралії містить у 5 разів більше антиоксидантів, ніж лохина. В Україні її найчастіше можна знайти у вигляді порошку (суперфуду) у магазинах здорового харчування.

Лічі

Вміст вітаміну С: 136 мг (151% добової норми) на 1 склянку. Цей китайський "драконів фрукт" не тільки смачний, але й багатий на поліфеноли. Його вживання допомагає зміцнити імунітет та захистити клітини від передчасного старіння.

Перець чилі

Вміст вітаміну С: 364 мг (404% добової норми) на 1 склянку. Якщо ви любите гостре, ваш імунітет під надійним захистом. Крім величезної дози вітаміну С, чилі містить капсаїцин – речовину, яка прискорює метаболізм та знімає запалення.

Варто відзначити, вітамін С — водорозчинний, тобто він не накопичується в організмі "про запас". Його потрібно отримувати щодня.

