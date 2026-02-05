Топ-6 продуктов, где больше всего витамина С

Киви безоговорочно считается суперфудом: один стакан нарезанного плода дает 134 мг витамина С (это 148% суточной нормы). Но оказывается, есть продукты, которые способны оставить киви далеко позади.

Красный болгарский перец

Содержание витамина С: 191 мг (212% суточной нормы) на 1 стакан. Это настоящий король овощного отдела. В красном перце витамина С значительно больше, чем в апельсинах или киви. Поскольку он созревает дольше зеленого, в нем накапливается рекордное количество антиоксидантов и витамина А.

Гуава

Содержание витамина С: 376 мг (418% суточной нормы) на 1 плод. Этот тропический фрукт — настоящий концентрат здоровья. Только одна гуава покрывает четырехдневную потребность организма в витамине С. Она сладкая, ароматная и чрезвычайно полезна для кожи и сосудов.

Черная смородина

Содержание витамина С: 203 мг (225% суточной нормы) на 1 стакан. Наши родные ягоды часто недооценивают. Один стакан черной смородины обеспечивает более 225% суточной нормы витамина С, что делает ее значительно эффективнее экзотических фруктов.

Слива Какаду

Содержание витамина С: до 3150 мг на 100 г (более 2500% суточной нормы!). Это самый богатый источник витамина С на планете. Плод родом из Австралии содержит в 5 раз больше антиоксидантов, чем голубика. В Украине ее чаще всего можно найти в виде порошка (суперфуда) в магазинах здорового питания.

Личи

Содержание витамина С: 136 мг (151% суточной нормы) на 1 стакан. Этот китайский "драконий фрукт" не только вкусный, но и богат полифенолами. Его употребление помогает укрепить иммунитет и защитить клетки от преждевременного старения.

Перец чили

Содержание витамина С: 364 мг (404% суточной нормы) на 1 стакан. Если вы любите остренькое, ваш иммунитет под надежной защитой. Кроме огромной дозы витамина С, чили содержит капсаицин — вещество, которое ускоряет метаболизм и снимает воспаление.

Стоит отметить, витамин С – водорастворимый, то есть он не накапливается в организме "про запас". Его нужно получать ежедневно.

