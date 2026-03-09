Не тільки користь: ці добавки викликають діарею та нудоту

Деякі популярні харчові добавки, які приймають українці для зміцнення імунітету, поліпшення травлення або підвищення енергії, можуть викликати побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту. У високих дозах вони здатні викликати діарею, нудоту та дискомфорт у животі.

Добавки. Фото: з відкритих джерел

Вітамін С — це водорозчинна поживна речовина, Надлишок не повністю всмоктується в кишечнику. Зайва частина створює осмотичний ефект – "тягне" воду у просвіт кишечника. Це може спричинити рідкий стілець, спазми, нудоту, здуття.

За даними Мayo clinic, дорослим рекомендується отримувати від 75 мг до 90 мг на день. Жінкам, які вагітні або годують груддю, потрібна більша кількість.

Мегадози вітаміну С можуть викликати діарею, блювоту, спазми, нудоту та інші симптоми.

Кому варто бути обережними: людям із чутливим шлунком, при синдромі подразненого кишечника, людям зі схильністю до утворення каменів у нирках (високі дози можуть підвищувати ризик).

Цинк

Цинк відіграє певну роль у функціонуванні імунних клітин, нормальному фізичному розвитку та запобіганні запаленню. Дорослі повинні споживати від 8 до 12 мг цинку на добу.

Мікроелемент міститься майже у всіх полівітамінних добавках. Але більшість одержують необхідну дозу з продуктів, включаючи устриці, м'ясо, збагачені злаки, боби, горіхи, цільнозернові продукти та деякі молочні продукти.

Надмірне вживання цинку може призвести до потрапляння надлишку води до кишечника, що сприятиме діареї.

Риб'ячий жир

За інформацією Американського управління харчових добавок, омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирній рибі, пов'язані зі здоров'ям серця, зменшенням запалення та покращенням когнітивних функцій.

Однак у людей, які приймають добавки з риб'ячого жиру, може виникати діарея. Це тим, що добавка містить багато жиру.

Важливо, якщо симптом триває більше двох днів, варто звернутися до лікаря

Магній

Магній є важливою поживною речовиною для синтезу білка, функції м'язів та нервів, а також регулювання артеріального тиску. Він міститься в листових зелених овочах, бобових, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах.

Рекомендована добова норма споживання становить від 310 мг до 420 мг.

Нудота може виникати через: подразнення слизової оболонки шлунка, прийому натщесерце, занадто великої разової дози.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ця щоденна звичка до обіду в рази підвищує тиск.