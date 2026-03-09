Не только польза: эти добавки вызывают диарею и тошноту

Некоторые популярные пищевые добавки, которые украинцы принимают для укрепления иммунитета, улучшения пищеварения или повышения энергии, могут вызывать побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. В высоких дозах они способны вызвать диарею, тошноту и дискомфорт в животе.

Витамин С – это водорастворимое питательное вещество, Избыток не полностью всасывается в кишечнике. Лишняя часть создает осмотический эффект — "тянет" воду в просвет кишечника. Это может вызвать жидкий стул, спазмы, тошноту, вздутие.

По данным Мayo clinic взрослым рекомендуется получать от 75 мг до 90 мг в день. Женщинам, которые беременны или кормят грудью, требуется большее количество.

Мегадозы витамина С могут вызвать диарею, а также рвоту, спазмы, тошноту и другие симптомы.

Кому стоит быть осторожными: людям с чувствительным желудком, при синдроме раздраженного кишечника, людям со склонностью к образованию камней в почках (высокие дозы могут повышать риск).

Цинк

Цинк играет определенную роль в функционировании иммунных клеток, нормальном физическом развитии и предотвращении воспаления. Взрослые должны потреблять от 8 до 12 мг цинка в день.

Микроэлемент содержится почти во всех поливитаминных добавках. Но большинство получают необходимую дозу из продуктов, включая устрицы, мясо, обогащенные злаки, бобы, орехи, цельнозерновые продукты и некоторые молочные продукты.

Чрезмерное употребление цинка может привести к попаданию избытка воды в кишечник, что будет способствовать диарее.

Рыбий жир

По информации Американского управления пищевых добавок, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, связаны со здоровьем сердца, уменьшением воспаления и улучшением когнитивных функций.

Однако, у людей, принимающих добавки из рыбьего жира, может возникать диарея. Это объясняется тем, что добавка содержит много жира.

Важно, если симптом длится более двух дней, то стоит обратиться к врачу

Магний

Магний является важным питательным веществом для синтеза белка, функции мышц и нервов, а также регулирования артериального давления. Он содержится в листовых зеленых овощах, бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах.

Рекомендуемая суточная норма потребления для взрослых составляет от 310 мг до 420 мг.

Тошнота может возникать из-за: раздражения слизистой желудка, приема натощак, слишком большой разовой дозы.

