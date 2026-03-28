Цього важливого вітаміну не вистачає багатьом жінкам: перші симптоми

Кравцев Сергей
Через гормональні зміни, стресу та особливості харчування організм може недоотримувати такий мікроелемент, як магній.
Магістр наук та дієтолог Джена Хамшоу розповіла, що жінки репродуктивного віку частіше відчувають дефіцит магнію (гіпомагніємію) тому, що вагітність, менструація та інші гормональні зміни збільшують потребу в магнії та впливають на те, як організм засвоює та регулює цей мінерал.
Це включає використання гормональних контрацептивів, передменструальний синдром, замісну гормональну терапію, остеопороз, синдром полікістозних яєчників та ендометріоз.
Запаси магнію в організмі також змінюються в залежності від того, що ви їсте, а також у відповідь на певні фізіологічні стани та захворювання.
Під час вагітності добова потреба жінки в магнії зростає приблизно з 310-320 до 350-360 міліграмів. Гормональні коливання можуть впливати на здатність організму засвоювати магній.
Хронічні захворювання, такі як хвороба нирок та діабет, можуть з часом ще більше виснажувати запаси магнію. Шлунково-кишкові розлади погіршують засвоєння поживних речовин.
Навіть якщо ви зробите аналіз на магній, результат може неточно відбивати рівень магнію. Менше 1% від загальної кількості магнію в організмі міститься у плазмі крові. Рівень магнію в сироватці може залишатися в межах норми, навіть коли загальний рівень магнію в організмі знижується.
Симптоми дефіциту магнію включають втому, млявість, нудоту, втрату апетиту та м'язову слабкість. У більш важких випадках люди з дефіцитом можуть відчувати м'язові судоми, тремор, генералізовані судоми та серцеві аритмії.
Оскільки ці ранні симптоми часто є неспецифічними, дефіцит може бути не відразу запідозрений.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вийде заснути на хвилини: який аксесуар допоможе.