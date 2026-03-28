Этого важного витамина не хватает многим женщинам: первые симптомы

Из-за гормональных изменений, стресса и особенностей питания организм может недополучать такой микроэлемент, как магний.

Магистр наук и диетолог Джена Хамшоу рассказала, что женщины репродуктивного возраста чаще испытывают дефицит магния (гипомагниемию) потому, что беременность, менструация и другие гормональные изменения увеличивают потребность в магнии и влияют на то, как организм усваивает и регулирует этот минерал.

Это включает использование гормональных контрацептивов, предменструальный синдром, заместительную гормональную терапию, остеопороз, синдром поликистозных яичников и эндометриоз.

Запасы магния в организме также меняются в зависимости от того, что вы едите, а также в ответ на определенные физиологические состояния и заболевания.

Во время беременности суточная потребность женщины в магнии возрастает примерно с 310-320 миллиграммов до 350-360 миллиграммов. Гормональные колебания также могут влиять на способность организма усваивать магний.

Хронические заболевания, такие как болезнь почек и диабет, могут со временем еще больше истощать запасы магния. Желудочно-кишечные расстройства ухудшают усвоение питательных веществ.

Даже, если вы сделаете анализ на магний, результат может неточно отражать уровень магния. Менее 1% от общего количества магния в организме содержится в плазме крови. Уровень магния в сыворотке крови может оставаться в пределах нормы, даже когда общий уровень магния в организме снижается.

Симптомы дефицита магния включают усталость, вялость, тошноту, потерю аппетита и мышечную слабость. В более тяжелых случаях люди с дефицитом могут испытывать мышечные судороги, тремор, генерализованные судороги и сердечные аритмии.

Поскольку эти ранние симптомы часто неспецифичны, дефицит может быть не сразу заподозрен.

