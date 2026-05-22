Чи потрібно приймати вітамін D влітку: тепер ви знаєте точну відповідь

Для багатьох залишається загадкою – чи справді сонце гарантує захист від дефіциту вітаміну D, і кому все ж таки варто продовжувати прийом добавок, незважаючи на літню погоду.

Доктор медичних наук Сохайба Імтіаза розповіла, що це залежить від індивідуальних факторів ризику дефіциту вітаміну D, таких як перебування на сонці, базовий рівень вітаміну D та кількість меланіну у шкірі.

Людям з великою кількістю меланіну в шкірі, які рідко обгорають і легко засмагають, потрібно в 3-6 разів більше сонячного світла, ніж людям зі світлою шкірою, щоб виробляти еквівалентний вітамін D. Це пояснюється тим, що меланін діє як природний сонцезахисний фільтр.

За словами лікаря, люди зі світлою шкірою можуть отримати достатню кількість вітаміну D, перебуваючи на сонці від 10 до 15 хвилин на обличчі. Проте пігментація шкіри є єдиним чинником, визначальним рівень вітаміну D.

Жирова тканина знижує біодоступність вітаміну D, тому люди з великою кількістю жиру в організмі можуть мати нижчий рівень вітаміну D, незважаючи на достатнє перебування на сонці.

Певні стани та ліки можуть впливати на те, як організм метаболізує вітамін D. Наприклад, людям із хронічними захворюваннями нирок чи печінки, або тим, хто приймає такі ліки, як стероїди чи протигрибкові засоби, може знадобитися прийом добавок вітаміну D навіть улітку.

Втома чи біль у кістках може бути ознаками дефіциту вітаміну D. Однак, для кращої діагностики варто звернутися до лікаря.

Вітамін D є жиророзчинним, тому організм зберігає його у жировій тканині для подальшого використання.

Більшість людей приймають від 600 до 800 (МО) вітаміну D, але перевищення 4000 МО – допустимої верхньої межі споживання може збільшити ризик виникнення легких побічних ефектів.

Оскільки вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, надмірне вживання може призвести до гіперкальціємії або високого рівня кальцію. Це трапляється не часто, але ви можете почати спостерігати такі симптоми, як м'язові посмикування та головний біль.

