Нужно ли принимать витамин D летом: теперь вы знаете точный ответ
Нужно ли принимать витамин D летом: теперь вы знаете точный ответ

Летом кажется, что солнца достаточно, чтобы полностью закрыть потребность организма в витамине D

22 мая 2026, 11:55
Кравцев Сергей

Для многих остается загадкой – действительно ли солнце гарантирует защиту от дефицита витамина D, и кому все же стоит продолжать прием добавок, несмотря на летнюю погоду.

Доктор медицинских наук Сохайба Имтиаза рассказала, что это зависит от индивидуальных факторов риска дефицита витамина D, таких как пребывание на солнце, базовый уровень витамина D и количество меланина в коже.

Людям с большим количеством меланина в коже, которые редко обгорают и легко загорают, нужно в 3-6 раз больше солнечного света, чем людям со светлой кожей, чтобы производить эквивалентный витамин D. Это объясняется тем, что меланин действует как "естественный солнцезащитный фильтр".

По словам врача, люди со светлой кожей могут получить достаточное количество витамина D, находясь на солнце от 10 до 15 минут на лице. Однако пигментация кожи не является единственным фактором, определяющим уровень витамина D.

Жировая ткань снижает биодоступность витамина D, поэтому люди с большим количеством жира в организме могут иметь более низкий уровень витамина D, несмотря на достаточное пребывание на солнце.

Определенные состояния и лекарства могут влиять на то, как организм метаболизирует витамин D. Например, людям с хроническими заболеваниями почек или печени, или тем, кто принимает такие лекарства, как стероиды или противогрибковые средства, может понадобиться прием добавок витамина D даже летом.

Усталость или боль в костях могут быть признаками дефицита витамина D. Однако, для лучшей диагностики стоит обратиться к врачу.

Витамин D является жирорастворимым, поэтому организм сохраняет его в жировой ткани для дальнейшего использования.

Большинство людей принимают от 600 до 800 (МЕ) витамина D, но превышение 4000 МЕ — допустимой верхней границы потребления может увеличить риск возникновения легких побочных эффектов.

Поскольку витамин D помогает организму усваивать кальций, чрезмерное употребление может привести к гиперкальциемии или высокому уровню кальция. Это случается не часто, но вы можете начать наблюдать такие симптомы, как мышечные подергивания и головная боль.

Источник: https://www.verywellhealth.com/can-you-ditch-vitamin-d-supplements-in-the-summer-11963080
