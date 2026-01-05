Більшість весь цей час помилялися: коли краще приймати мультивітаміни

Багато людей приймають мультивітаміни щодня, але результат не бачать. Причина може бути не як добавка, а в одній поширеній помилці, яка заважає засвоєнню корисних речовин.

Мультивітаміни. Фото: з відкритих джерел

Ранок може бути найефективнішим часом для прийому полівітамінів, оскільки ранкове поєднання з їжею сприяє кращому засвоєнню.

У журналі Nutrients йдеться, коли ви приймаєте мультивітаміни під час сніданку, то жиророзчинні вітаміни, такі як A, D, E та K, мають більше шансів правильно засвоюватись. Для розчинення цих поживних речовин та ефективного потрапляння в кровообіг потрібен харчовий жир.

Багато полівітамінів містять вітаміни групи B, які відіграють певну роль у виробленні енергії та роботі мозку. Їх прийом на початку дня відповідає типовим режимам неспання. Це допомагає уникнути гіперактивності або занепокоєння, які можуть ускладнити засинання, якщо приймати їх незадовго до сну.

Дискомфорт у травленні є найпоширенішою причиною, чому люди припиняють приймати полівітаміни.

За даними в журналі Molecules, вітамінні добавки, що містять мінерали, такі як цинк або залізо, частіше викликають побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, якщо їх приймати пізно вдень, без їжі.

Навіть невеликий прийом їжі або перекушування може допомогти шлунку зняти стрес і активувати травні процеси, які допомагають організму засвоювати поживні речовини полівітамінів.

До того ж увечері теж варто уникати прийому таких вітамінів, адже травлення природно сповільнюється і добавки можуть збільшити ризик печії.

Крім того, багато полівітамінів містять вітаміни групи B, які підтримують пильність та енергетичний обмін.

Деякі види мультивітамінів містять лише основні вітаміни та мінерали, тоді як інші включають трави, пробіотики або омега-3 жирні кислоти (часто отримані з риб'ячого жиру).

Оптимальний час прийому часто залежить від того, що входить до складу конкретної добавки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вітаміни з підвіконня – чому мікрогрін узимку став рятівним трендом для здоров'я та психіки.