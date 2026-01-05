Большинство все это время заблуждались: когда лучше принимать мультивитамины

Многие люди принимают мультивитамины ежедневно, но результата не видят. Причина может быть не в качестве добавки, а в одной распространенной ошибке, которая мешает усвоению полезных веществ.

Утро может быть самым эффективным временем для приема поливитаминов, поскольку утреннее сочетание с пищей способствует лучшему усвоению.

В журнале Nutrients говорится, когда вы принимаете мультивитамины во время завтрака, то жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, имеют больше шансов правильно усваиваться. Для растворения этих питательных веществ и эффективного попадания в кровоток нужен пищевой жир.

Многие поливитамины содержат витамины группы B, которые играют определенную роль в выработке энергии и работе мозга. Их прием в начале дня соответствует типичным режимам бодрствования. Это помогает избежать гиперактивности или беспокойства, которые могут затруднить засыпание, если принимать их незадолго до сна.

Дискомфорт в пищеварении является распространенной причиной, почему люди прекращают принимать поливитамины.

По данным в журнале Molecules, витаминные добавки, содержащие минералы, такие как цинк или железо чаще вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, если их принимать поздно днем, без еды.

Даже небольшой прием пищи или перекус может помочь желудку снять стресс и активировать пищеварительные процессы, которые помогают организму усваивать питательные вещества поливитаминов.

К тому же вечером тоже стоит избегать приема таких витаминов, ведь пищеварение естественным образом замедляется и добавки могут увеличить риск изжоги.

Кроме того, многие поливитамины содержат витамины группы B, которые поддерживают бдительность и энергетический обмен.

Некоторые виды мультивитаминов содержат только основные витамины и минералы, тогда как другие включают травы, пробиотики или омега-3 жирные кислоты (часто полученные из рыбьего жира).

Оптимальное время приема часто зависит от того, что входит в состав конкретной добавки.

