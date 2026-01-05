logo

Здоровье витамины и пищевые добавки
Большинство все это время заблуждались: когда лучше принимать мультивитамины

Часть людей считает, что лучше всего принимать мультивитамины утром, другая часть людей считает, что вечером

5 января 2026, 10:00
Кравцев Сергей

Многие люди принимают мультивитамины ежедневно, но результата не видят. Причина может быть не в качестве добавки, а в одной распространенной ошибке, которая мешает усвоению полезных веществ.

Большинство все это время заблуждались: когда лучше принимать мультивитамины

Мультивитамины. Фото: из открытых источников

Утро может быть самым эффективным временем для приема поливитаминов, поскольку утреннее сочетание с пищей способствует лучшему усвоению.

В журнале Nutrients говорится, когда вы принимаете мультивитамины во время завтрака, то жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, имеют больше шансов правильно усваиваться. Для растворения этих питательных веществ и эффективного попадания в кровоток нужен пищевой жир.

Многие поливитамины содержат витамины группы B, которые играют определенную роль в выработке энергии и работе мозга. Их прием в начале дня соответствует типичным режимам бодрствования. Это помогает избежать гиперактивности или беспокойства, которые могут затруднить засыпание, если принимать их незадолго до сна.

Дискомфорт в пищеварении является распространенной причиной, почему люди прекращают принимать поливитамины.

По данным в журнале Molecules, витаминные добавки, содержащие минералы, такие как цинк или железо чаще вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, если их принимать поздно днем, без еды.

Даже небольшой прием пищи или перекус может помочь желудку снять стресс и активировать пищеварительные процессы, которые помогают организму усваивать питательные вещества поливитаминов.

К тому же вечером тоже стоит избегать приема таких витаминов, ведь пищеварение естественным образом замедляется и добавки могут увеличить риск изжоги.

Кроме того, многие поливитамины содержат витамины группы B, которые поддерживают бдительность и энергетический обмен.

Некоторые виды мультивитаминов содержат только основные витамины и минералы, тогда как другие включают травы, пробиотики или омега-3 жирные кислоты (часто полученные из рыбьего жира).

Оптимальное время приема часто зависит от того, что входит в состав конкретной добавки.

Читайте также на портале "Комментарии" — витамины из подоконника – почему микрогрин зимой стал спасительным трендом для здоровья и психики.



Источник: https://www.verywellhealth.com/the-best-time-of-day-to-take-your-multivitamin-11868717

