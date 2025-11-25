У Британії жінка з найбільшими грудьми не може зробити операцію з їх зменшення через дивну причину (ФОТО)

У Великій Британії 30-річна Мелісса Ешкрофт, яка називає себе жінкою з найбільшими природними грудьми в країні, зіткнулася з парадоксальною проблемою, попри сильний біль і медичні показання, вона не може отримати операцію зі зменшення грудей через обмеження Національної служби охорони здоров’я (NHS).

Мелісса Ешкрофт має найбільші груди у Британії. Фото: SWNS

За словами Мелісси, її груди настільки великі та важкі, що вона витрачає близько години, щоб встати з ліжка. Вона зізнається, що відчуває себе так, "ніби їй 70 років". Через постійний біль у спині жінка не може взяти на руки свою восьмимісячну доньку. Крім того, вона не приймає ліки від болю, адже вони викликають запаморочення.

Проблеми зі спиною у Мелісси почалися ще в підлітковому віці. У 20 років лікар порадив їй зачекати з операцією, поки вона народить дітей.

Мелісса Ешкрофт у 20 років. Фото: SWNS

Тепер Мелісса мати двох малюків, однак зробити операцію все одно не може через невідповідний індекс маси тіла. У британки він становить 35, а для проведення процедури державна система вимагає показник до 27.

"Вони сказали, що мій індекс маси тіла занадто високий. Анестезія не подіє так добре, і я сильно ризикую утворенням тромбів та інфекцій", — пояснила Меліса.

Однак Мелісса каже, що саме її фізичний стан заважає їй схуднути. Через розмір грудей жінці важко тренуватися, бігати чи навіть комфортно почуватися у спортзалі.

Жінка з найбільшими грудьми у Британії отримала відмову від операції. Фото: SWNS

Як з’ясувалося, подібні обмеження стосуються лише державних медзакладів. У приватних клініках вимоги значно м’якші або взагалі відсутні. Тому Мелісса розпочала збір коштів на GoFundMe, щоб оплатити операцію самостійно. Вона сподівається, що зменшення грудей поверне їй якість життя та дозволить без болю гратися з дітьми.

"Якщо це приватно, вони можуть робити це без обмеження індексу маси тіла. Вони сказали, що реальних обмежень немає. Це б повністю змінило моє життя – я б змогла гратися зі своїми дітьми в парку та забирати доньку", — каже Мелісса.

