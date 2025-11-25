В Британии женщина с самой большой грудью не может сделать операцию по их уменьшению по странной причине (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Великобритании 30-летняя Мелисса Эшкрофт, называющая себя женщиной с самой большой естественной грудью в стране, столкнулась с парадоксальной проблемой, несмотря на сильную боль и медицинские показания, она не может получить операцию по уменьшению груди из-за ограничения Национальной службы здравоохранения (NHS).
Мелисса Эшкрофт имеет самую большую грудь в Британии. Фото: SWNS
По словам Мелиссы, ее грудь настолько большая и тяжелая, что она тратит около часа, чтобы встать с постели. Она признается, что чувствует себя так, "как будто ей 70 лет". Из-за постоянной боли в спине женщина не может взять на руки свою восьмимесячную дочь. Кроме того, она не принимает лекарства от боли, ведь они вызывают головокружение.
Проблемы со спиной у Мелиссы начались еще в подростковом возрасте. В 20 лет врач посоветовал ей подождать с операцией, пока она родит детей.
Мелисса Эшкрофт в 20 лет. Фото: SWNS
Теперь Мелисса иметь двух малышей, однако сделать операцию все равно не может из-за неподходящего индекса массы тела. У британки он составляет 35, а для проведения процедуры государственная система требует показатель до 27.
Однако Мелисса говорит, что именно ее физическое состояние мешает ей похудеть. Из-за размера груди женщине трудно тренироваться, бегать или даже комфортно чувствовать себя в спортзале.
Женщина с самой большой грудью в Британии получила отказ от операции. Фото: SWNS
Мелисса Эшкрофт имеет самую большую грудь в Британии. Фото: SWNS
Как выяснилось, подобные ограничения касаются только государственных медучреждений. В частных клиниках требования значительно более мягкие или вообще отсутствуют. Поэтому Мелисса приступила к сбору средств на GoFundMe, чтобы оплатить операцию самостоятельно. Она надеется, что уменьшение груди вернет ей качество жизни и позволит без боли играть с детьми.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи назвали возраст, когда перестает расти грудь.
Также "Комментарии" писали, что в Дании хотят убрать статую русалки из-за слишком большой груди.