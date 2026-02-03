logo_ukra

Головна Новини Здоров'я пластична хірургія Мільярдер хотів збільшити пеніс, але щось пішло не так
commentss НОВИНИ Всі новини

Мільярдер хотів збільшити пеніс, але щось пішло не так

Французький суд визнав двох медиків винними у смерті мільярдера Егуда Ланьядо після косметичної процедури.

3 лютого 2026, 11:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Французький суд визнав винними двох медиків, причетних до смерті бельгійсько-ізраїльського мільярдера Егуда Ар'є Ланьядо, який був одним з ключових гравців світового алмазного ринку. Бізнесмен помер у 2019 році під час косметичної процедури зі збільшення статевого члена в приватній клініці в центрі Парижа, яка обслуговувала виключно заможних клієнтів.

Мільярдер хотів збільшити пеніс, але щось пішло не так

Мільярдер Егуд Ланьядо. Фото з відкритих джерел

Слідство дійшло висновку, що смерть 65-річного підприємця Егуда Ланьядо стала наслідком ланцюжка медичних помилок та грубих порушень. Стан Ланьядо різко погіршився під час процедури, однак екстрені служби були викликані із запізненням, а реанімаційні заходи розпочали надто пізно. Крім того, суд також встановив, що хірург, попри десятки проведених операцій, не мав права працювати у Франції, а керівник клініки не мав необхідних медичних допусків.

Спершу слідчі розглядали версію ненавмисного вбивства, однак згодом справу перекваліфікували на ненадання допомоги особі в небезпеці, незаконну медичну практику та порушення, пов’язані з обігом медикаментів. Як виявилося, мільярдер переніс смертельний серцевий напад під час операції.

"Коли слідчі з’ясовували причину смерті, ін’єкцію в пеніс швидко виключили. Залишалося питання, чому хірург спочатку викликав допомогу о 20:00, а потім знову через дві години", — пишуть французькі ЗМІ.

Розслідування показало, що мільярдер перед операцією вживав низку заборонених у Франції речовин, а також препарати від еректильної дисфункції.

Суд кваліфікував інцидент як заподіяння смерті через необережність. Головного медика та його асистента, яким понад 70 років, довічно позбавили права займатися медичною практикою. Також їх оштрафували на 50 тисяч та 20 тисяч євро відповідно.

Егуд Ланьядо був власником компанії Omega Diamonds і водночас фігурантом розслідування у Бельгії щодо податкового шахрайства. 

Джерело: https://people.com/doctors-charged-after-man-dies-during-penis-enlargement-procedure-11897855
