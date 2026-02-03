logo

Миллиардер хотел увеличить пенис, но что-то пошло не так

Французский суд признал двух медиков виновными в смерти миллиардера Эхуд Ланиадо после косметической процедуры.

3 февраля 2026, 11:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Французский суд признал виновными двух медиков, причастных к смерти бельгийско-израильского миллиардера Эхуда Арье Ланиадо, являвшегося одним из ключевых игроков мирового алмазного рынка. Бизнесмен умер в 2019 году во время косметической процедуры по увеличению полового члена в частной клинике в центре Парижа, обслуживавшей исключительно состоятельных клиентов.

Миллиардер хотел увеличить пенис, но что-то пошло не так

Миллиардер Эхуд Ланиадо. Фото из открытых источников

Следствие пришло к выводу, что смерть 65-летнего предпринимателя Эхуда Ланиадо явилась следствием цепочки медицинских ошибок и грубых нарушений. Состояние Ланиадо резко ухудшилось во время процедуры, однако экстренные службы были вызваны с опозданием, а реанимационные мероприятия начали слишком поздно. Кроме того, суд также установил, что хирург, несмотря на десятки проведенных операций, не имел права работать во Франции, а руководитель клиники не имел необходимых медицинских допусков.

Сначала следователи рассматривали версию непреднамеренного убийства, однако впоследствии дело переквалифицировали в неоказание помощи лицу в опасности, незаконную медицинскую практику и нарушения, связанные с оборотом медикаментов. Как оказалось, миллиардер перенес смертельный сердечный приступ во время операции.

"Когда следователи выясняли причину смерти, инъекцию в пенис быстро исключили. Оставался вопрос, почему хирург сначала вызвал помощь в 20:00, а затем снова через два часа", — пишут французские СМИ.

Расследование показало, что миллиардер перед операцией употреблял ряд запрещенных во Франции веществ, а также препараты от эректильной дисфункции.

Суд квалифицировал инцидент как причинение смерти по неосторожности. Главного медика и его ассистента, обоих старше 70 лет, пожизненно лишили права заниматься медицинской практикой. Также их оштрафовали на 50 тысяч и 20 тысяч евро соответственно.

Эхуд Ланиадо был владельцем компании Omega Diamonds и одновременно фигурантом расследования в Бельгии по налоговому мошенничеству.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые определили предел, когда размер пениса перестает привлекать женщин.

Также "Комментарии" писали, что врачи назвали возраст, когда пенис перестает расти.



Источник: https://people.com/doctors-charged-after-man-dies-during-penis-enlargement-procedure-11897855
