Фейсскульптинг 2025: нове покоління підтяжок без розрізів
Фейсскульптинг 2025: нове покоління підтяжок без розрізів

Фейсскульптинг — один із головних трендів естетичної медицини 2025 року. Це не про «переробити» обличчя, а про те, щоб м’яко підкреслити власні риси та зробити контури більш чіткими

30 листопада 2025, 20:39
Автор:
Ткачова Марія

Сучасний фейсскульптинг поєднує різні техніки — від інʼєкцій до апаратних процедур і хірургічних методів, якщо потрібні помітніші зміни. Найпоширеніший варіант — ін’єкції філерів, які додають обʼєм у потрібних зонах: підкреслюють скули, щелепу, коригують підборіддя. Це швидко, майже безболісно й без тривалого відновлення. Для тих, хто не хоче уколів, підходять апаратні методи — радіочастотний ліфтинг чи ультразвук. Вони підтягують шкіру, роблять овал обличчя більш чітким і покращують тонус. Є й мʼякі техніки — скульптурні масажі, які працюють із м’язами та зв’язками.

Фейсскульптинг 2025: нове покоління підтяжок без розрізів

Фейсскульптинг 2025

Якщо людина хоче більш вираженого ефекту — є хірургічне контурування: пластика підборіддя, щік, лінії щелепи. Такі операції дозволяють зробити риси гармонійнішими й симетричнішими, але потребують реабілітації.

Головна перевага фейсскульптингу — індивідуальний підхід. Лікар не змінює обличчя під шаблон, а працює з анатомією конкретної людини. Результат виглядає природно й зберігає унікальність. Важливо розуміти, що більшість процедур — не назавжди. Філери потрібно оновлювати, апаратні методи повторювати курсами.

Перед будь-якою процедурою потрібна консультація спеціаліста. Правильно підібрана методика — запорука безпечного й гармонійного результату. Фейсскульптинг 2025 року — це швидше про баланс і підкреслення природної краси, ніж про зміни заради тренду.

Джерело: https://www.faisalsalim.com/what-is-face-contouring/
