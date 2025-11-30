logo

Здоровье пластическая хирургия Фейсскульптинг 2025: новое поколение подтяжек без разрезов
НОВОСТИ

Фейсскульптинг 2025: новое поколение подтяжек без разрезов

Фейсскульптинг – один из главных трендов эстетической медицины 2025 года. Это не о «переделке» лица, а о том, чтобы мягко подчеркнуть собственные черты и сделать контуры более четкими

30 ноября 2025, 20:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Современный фейсскульптинг сочетает различные техники — от инъекций до аппаратных процедур и хирургических методов, если требуются более заметные изменения. Самый распространенный вариант – инъекции филеров, которые придают объем в нужных зонах: подчеркивают скулы, челюсть, корректируют подбородок. Это быстро, почти безболезненно и без длительного обновления. Для тех, кто не хочет уколов, подходят аппаратные методы – радиочастотный лифтинг или ультразвук. Они подтягивают кожу, делают овал лица более четким и улучшают тонус. Есть и мягкие техники – скульптурные массажи, работающие с мышцами и связями.

Фейсскульптинг 2025: новое поколение подтяжек без разрезов

Фейсскульптинг 2025

Если человек хочет более выраженного эффекта – есть хирургическое контурирование: пластика подбородка, щек, линии челюсти. Такие операции позволяют сделать черты более гармоничными и симметричными, но нуждаются в реабилитации.

Главное преимущество фейсскульптинга – индивидуальный подход. Врач не изменяет лицо под шаблон, а работает с анатомией конкретного человека. Результат смотрится естественно и сохраняет уникальность. Важно понимать, что большинство процедур не навсегда. Филлеры необходимо обновлять, аппаратные способы повторять курсами.

Перед любой процедурой необходима консультация специалиста. Правильно подобранная методика – залог безопасного и гармоничного результата. Фейсскульптинг 2025 года — это скорее о балансе и подчеркивании природной красоты, чем об изменениях ради тренда.

Источник: https://www.faisalsalim.com/what-is-face-contouring/
