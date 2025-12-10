Скандальні заяви про вакцини: новий голова комітету CDC порівняв COVID‑щеплення з Голокостом і говорив про «80% викиднів»

У Сполучених Штатах розгорівся резонанс після того, як у мережу потрапив виступ новопризначеного голови Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) при Центрах контролю та профілактики захворювань США (CDC) — доктора Кірка Мілхоана. Про це інформує видання "Тhe Рharma media".

Доктор Кірк Мілхоан

Під час зустрічі з місцевими жителями у церкві в Техасі, запис якої опубліковано на YouTube, Мілхоан заявив, що нібито саме вакцини проти COVID‑19 "спричинили зростання випадків раку", а у "80% вагітних, які вакцинуються у першому триместрі, трапляються викидні". Доказів таким твердженням не існує, й жодне авторитетне медичне джерело їх не підтверджує.

Попри це, Мілхоан послався на статтю в New England Journal of Medicine, проте у виданні того періоду були опубліковані дані, що ризик викидня у вакцинованих жінок перебуває у межах звичайних статистичних показників.

Найбільше обурення викликала частина його виступу, де він порівняв COVID‑сертифікати з практикою нацистів, які примушували євреїв носити жовту шестикутну зірку.

"Нам казали: якщо ти не вакцинований — ти “брудний”. Хіба це не нагадує ті часи, коли євреям доводилося носити жовту зірку Давида?" — заявив він.

Видання Endpoints News звернулося до Мілхоана після появи відео — і він не став заперечувати автентичність запису.

Керівник Американського коледжу акушерів-гінекологів Крістофер Зан назвав його вислови "небезпечними" та такими, що здатні дезорієнтувати вагітних жінок і спонукати їх відмовлятися від безпечних щеплень.

"Прикро й тривожно, що голова вакцинного комітету поширює дезінформацію", — заявив Зан.

Доктор Кірк Мілхоан — дитячий кардіолог і співзасновник місіонерської організації For Hearts and Souls. Він відомий як критик вакцинації проти COVID‑19 і автор кількох публікацій, у яких ставить під сумнів мРНК-платформу. Під час виступу він також заявив, що "найбільша загроза людству — саме мРНК‑вакцини", хоча наукових даних на підтвердження цього немає.

Його призначення на посаду голови ACIP відбулося у вересні, а відео, яке спричинило скандал, записали вже після початку роботи в комітеті — 10 жовтня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що останнім часом медики частіше фіксують спалахи ентеровірусів, серед яких провідне місце займають віруси коксакі. Попри те, що вони не є "новими" у прямому сенсі, окремі штами можуть циркулювати активніше, викликаючи знайомі, але іноді інтенсивніші симптоми.