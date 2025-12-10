Скандальные заявления о вакцинах: новый глава комитета CDC сравнил COVID-прививку с Холокостом и говорил о «80% выкидышей»

В Соединенных Штатах разгорелся резонанс после того, как в сеть попало выступление нового председателя Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) при Центрах контроля и профилактики заболеваний США (CDC) — доктора Кирка Милхоана. Об этом информирует издание "Тhe Рharma media" .

Доктор Кирк Милхоан

Во время встречи с местными жителями в церкви в Техасе, запись которой опубликована на YouTube, Милхоан заявил, что якобы именно вакцины против COVID‑19 "привели к росту случаев рака", а у "80% беременных, которые вакцинируются в первом триместре, случаются выкидыши". Доказательств таким утверждением нет, и ни один авторитетный медицинский источник их не подтверждает.

Несмотря на это, Милхоан сослался на статью в New England Journal of Medicine, однако в издании того периода были опубликованы данные, что риск выкидыша у вакцинированных женщин находится в пределах обычных статистических показателей.

Наибольшее возмущение вызвала часть его выступления, где он сравнил COVID-сертификаты с практикой нацистов, заставлявших евреев носить желтую шестиугольную звезду.

"Нам говорили: если ты не вакцинирован — ты грязный. Разве это не напоминает те времена, когда евреям приходилось носить желтую звезду Давида? – заявил он.

Издание Endpoints News обратилось к Милхоану после появления видео — и он не стал отрицать подлинность записи.

Руководитель Американского колледжа акушеров-гинекологов Кристофер Зан назвал его выражения "опасными" и способными дезориентировать беременных женщин и побуждать их отказываться от безопасных прививок.

"Досадно и тревожно, что глава вакцинного комитета распространяет дезинформацию", — заявил Зан.

Доктор Кирк Милхоан – детский кардиолог и соучредитель миссионерской организации For Hearts and Souls. Он известен как критик вакцинации против COVID-19 и автор нескольких публикаций, в которых подвергает сомнению мРНК-платформу. Во время выступления он также заявил, что "наибольшая угроза человечеству именно мРНК-вакцины", хотя научных данных в подтверждение этого нет.

Его назначение на должность главы ACIP состоялось в сентябре, а видео, вызвавшее скандал, записали уже после начала работы в комитете — 10 октября.

