Головна Новини Здоров'я наше тіло Жінка народила на апараті МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з тілом (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка народила на апараті МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з тілом (ВІДЕО)

Відео вперше показало пологи зсередини за допомогою МРТ. Це покращило розуміння процесу народження дитини.

6 січня 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot








Відео, на якому жінка народжує дитину всередині апарата магнітно-резонансної томографії, знову стало вірусним у мережі. Запис був зроблений у межах наукового дослідження 2010 року.

Жінка народила на апараті МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з тілом (ВІДЕО)

Народження дитини під МРТ. Фото з відкритих джерел

Уперше в історії жінка в Німеччині погодилася народжувати в апараті МРТ, аби науковці могли в реальному часі побачити, як саме проходить цей складний фізіологічний процес. Дослідження очолив доктор медицини Крістіан Бамберг з університетської клініки "Шаріте" в Берліні. Результати були опубліковані у статті "Спостереження за народженням людини за допомогою відкритої магнітно-резонансної томографії в режимі реального часу".

Останні 45 хвилин пологів зафіксували серією знімків МРТ, які згодом змонтували у 25-секундне прискорене відео. На ньому видно фінальні перейми, рухи внутрішніх органів матері та появу голівки дитини. Запис дозволив медикам вперше з високою точністю побачити положення плода і його шлях через родові шляхи.

"Знання про механізм пологів ґрунтуються на припущеннях та застарілих рентгенологічних дослідженнях, проведених десятиліття тому", — пояснили необхідність такого експерименту дослідники.

За словами акушерки-гінекологині Марджорі Грінфілд, такі спостереження можуть допомогти лікарям краще зрозуміти природні пологи та зменшити потребу в кесаревому розтині.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли жінка народила дитину, яку виношувала у печінці. Унікальний випадок стався з 19-річної дівчиною з Перу.

Також "Коментарі" писали про жахливий інцидент у США, коли чоловіка на смерть затягнув апарат МРТ.



