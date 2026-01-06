Жінка народила на апараті МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з тілом (ВІДЕО)



















Відео, на якому жінка народжує дитину всередині апарата магнітно-резонансної томографії, знову стало вірусним у мережі. Запис був зроблений у межах наукового дослідження 2010 року.

Народження дитини під МРТ. Фото з відкритих джерел

Уперше в історії жінка в Німеччині погодилася народжувати в апараті МРТ, аби науковці могли в реальному часі побачити, як саме проходить цей складний фізіологічний процес. Дослідження очолив доктор медицини Крістіан Бамберг з університетської клініки "Шаріте" в Берліні. Результати були опубліковані у статті "Спостереження за народженням людини за допомогою відкритої магнітно-резонансної томографії в режимі реального часу".

Останні 45 хвилин пологів зафіксували серією знімків МРТ, які згодом змонтували у 25-секундне прискорене відео. На ньому видно фінальні перейми, рухи внутрішніх органів матері та появу голівки дитини. Запис дозволив медикам вперше з високою точністю побачити положення плода і його шлях через родові шляхи.

"Знання про механізм пологів ґрунтуються на припущеннях та застарілих рентгенологічних дослідженнях, проведених десятиліття тому", — пояснили необхідність такого експерименту дослідники.

За словами акушерки-гінекологині Марджорі Грінфілд, такі спостереження можуть допомогти лікарям краще зрозуміти природні пологи та зменшити потребу в кесаревому розтині.

