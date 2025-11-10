Жінка без мозку відсвяткувала 20 років: що відомо про її рідкісну хворобу

Історія Алекс Сімпсон із Небраски стала прикладом сили любові, віри та людської витривалості. Народжена без більшої частини мозку, вона не лише вижила всупереч прогнозам лікарів, а й нещодавно відсвяткувала своє 20-річчя.

Алекс Сімпсон в дитинстві. Фото з відкритих джерел

Коли Алекс народилася 4 листопада 2005 року, її батькам повідомили, що вона цілком здорова. Але вже через два місяці родину спіткала страшна новина. У дівчинки діагностували гідраненцефалію — це рідкісний вроджений дефект, за якого відсутні частини головного мозку, зокрема обидві півкулі. За словами батька, у доньки залишилася лише "половина мізинця" мозкової тканини.

Медики попередили, що Алекс навряд чи доживе до чотирьох років. Проте сьогодні їй двадцять, і вона продовжує жити завдяки турботі та любові її родини.

"Гідраненцефалія означає, що її мозок відсутній. Технічно, у неї в задній частині мозку приблизно половина розміру мого мізинця, це її мозочок, але це все, що там є. Двадцять років тому ми були налякані, але віра допомогла нам вижити", – сказав її батько Шон.

Попри відсутність зору та слуху, рідні переконані, що Алекс відчуває їхню присутність. Її брат Сі Джей каже, що "навіть коли поруч тихо, вона ніби знає, якщо хтось засмучений, адже вона відчуває".

Алекс Сімпсон у 20 років

Родина Сімпсонів прагне донести до людей, що навіть із найтяжчими фізичними обмеженнями життя має цінність.

"Багато хто вважає її просто овочем, але ми хочемо показати, що кожна людина має право жити та відчувати любов", — додає батько Алекс.

Згідно з медичними даними, така рідкісна хвороба як гідраненцефалія, зустрічається приблизно в однієї дитини на 5-10 тисяч вагітностей. Її симптоми проявляються вже у перші тижні життя, зокрема порушення росту, збільшення розміру голови, ригідність кінцівок, проблеми із зором, слухом і диханням. Цей стан зазвичай призводить до смерті протягом першого року життя, що робить виживання Алекс до 20 років "медичним дивом" для її родини.

