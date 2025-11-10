Женщина без мозга отпраздновала 20 лет: что известно о ее редкой болезни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
История Алекс Симпсон из Небраски послужила примером силы любви, веры и человеческой выносливости. Родившаяся без большей части мозга, она не только выжила вопреки прогнозам врачей, но и недавно отпраздновала свое 20-летие.
Алекс Симпсон в младенчестве. Фото из открытых источников
Когда Алекс родилась 4 ноября 2005 года, ее родителям сообщили, что она вполне здорова. Но уже через два месяца семью постигла страшная новость. У девочки диагностировали гидранэнцефалию – это редкий врожденный дефект, при котором отсутствуют части головного мозга, в том числе оба полушария. По словам отца, у дочери осталась только "половина мизинца" мозговой ткани.
Медики предупредили, что Алекс вряд ли доживет до четырех лет. Однако сегодня ей двадцать, и она продолжает жить с заботой и любовью от ее семьи.
Несмотря на отсутствие зрения и слуха, родные убеждены, что Алекс чувствует их присутствие. Ее брат Си Джей говорит, что "даже когда рядом тихо, она как бы знает, если кто-то расстроен, ведь она чувствует".
Алекс Симпсон в 20 лет
Семья Симпсонов стремится донести до людей, что даже с тяжелыми физическими ограничениями жизни имеет ценность.
Согласно медицинским данным, такая редкая болезнь как гидранэнцефалия встречается примерно у одного ребенка на 5-10 тысяч беременностей. Ее симптомы проявляются уже в первые недели жизни, в том числе нарушение роста, увеличение размера головы, ригидность конечностей, проблемы со зрением, слухом и дыханием. Это состояние обычно приводит к смерти в течение первого года жизни, что делает выживание Алекс к 20 годам "медицинским чудом" для ее семьи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые объяснили, почему мозг современного человека уменьшился.
Также "Комментарии" писали о девушке, страдающей редким заболеванием. Она вынуждена клеить скотч на глаза, чтобы видеть.