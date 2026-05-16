Загроза більша, ніж здається: чи можна кільком людям користуватися твердим милом

У багатьох ванних кімнатах є один шматок твердого мила для всіх. Комусь це здається зручним і звичним, а комусь потенційно небезпечним з погляду гігієни. Але чи спільне користування таким милом може сприяти поширенню бактерій – для багатьох загадка.

Лікар філософії Келлі Рейнольдс розповіла, що мило не самоочищається, тому бактерії можуть залишатися після того, як людина помиє руки.

Дослідження, опубліковане 2006 року в Індійському журналі стоматологічних досліджень, показало, що тверде мило містить від двох до п'яти різних видів мікробів.

Деякі з мікробів, що знаходяться на милі, можуть включати кишкову паличку та сальмонеллу, а також такі віруси, як норовірус, ротавірус та стафілокок.

Важливо розуміти, що наявність мікробів на милі не обов'язково означає, що ви заразитеся.

Очистіть мило. Мило не самоочищається, але ви точно можете змити його до або після використання, щоб видалити будь-який поверхневий бруд або мікроби.

Намилюйте. Бактерії можуть прилипати до мильних бульбашок. Варто намиливати мило протягом 20-30 секунд.

Правильно зберігайте. Бактерії процвітають у вологому середовищі. Коли мило висихає, кількість бактерій зменшується, що знижує ризик їхньої передачі.

Рідке мило – одна з найпопулярніших замін. Воно зазвичай має більш м'яку дію, часто містить зволожуючі компоненти (наприклад, гліцерин або олії) та зручне у використанні завдяки дозатору. До того ж воно вважається більш гігієнічним, оскільки не контактує безпосередньо з руками кількох людей.

Гель для душу – ще один варіант, який підходить не лише для тіла, а іноді й для рук. Він має різні аромати, текстури та властивості: зволожуючі, тонізуючі чи заспокійливі. Такі засоби часто мають нейтральніший pH, ніж тверде мило, тому менше дратують шкіру.

Масляні засоби для очищення – менш звичний, але ефективний варіант. Вони розчиняють забруднення та одночасно зволожують шкіру. Після використання зазвичай не залишається відчуття стягнутості.

