Угроза больше, чем кажется: можно ли нескольким людям пользоваться твердым мылом

Во многих ванных комнатах лежит один кусок твердого мыла для всех. Кому-то это кажется удобным и привычным, а кому-то — потенциально опасным с точки зрения гигиены. Но действительно ли совместное пользование таким мылом может способствовать распространению бактерий – для многих загадка.

Мыло. Фото: из открытых источников

Доктор философии Келли Рейнольдс рассказала, что мыло не самоочищается, поэтому бактерии могут оставаться после того, как человек помоет руки.

Исследование, опубликованное в 2006 году в Индийском журнале стоматологических исследований, показало, что твердое мыло содержит от двух до пяти различных видов микробов.

Некоторые из микробов, находящихся на мыле, могут включать кишечную палочку и сальмонеллу, а также такие вирусы, как норовирус, ротавирус и стафилококк.

Важно понимать, что наличие микробов на мыле не обязательно означает, что вы заразитесь.

Очистите мыло. Мыло не самоочищается, но вы точно можете смыть его до или после использования, чтобы удалить любую поверхностную грязь или микробы.

Намыливайте. Бактерии могут прилипать к мыльным пузырькам. Стоит намыливать мыло в течение 20-30 секунд.

Правильно храните. Бактерии процветают во влажной среде. Когда мыло высыхает, количество бактерий уменьшается, что снижает риск их передачи.

Жидкое мыло — одна из самых популярных замен. Оно обычно имеет более мягкое действие, часто содержит увлажняющие компоненты (например, глицерин или масла) и удобно в использовании благодаря дозатору. К тому же оно считается более гигиеничным, поскольку не контактирует непосредственно с руками нескольких человек.

Гель для душа — еще один вариант, который подходит не только для тела, но иногда и для рук. Он имеет различные ароматы, текстуры и свойства: увлажняющие, тонизирующие или успокаивающие. Такие средства часто имеют более нейтральный pH, чем твердое мыло, поэтому меньше раздражают кожу.

Масляные средства для очищения — менее привычный, но эффективный вариант. Они растворяют загрязнения и одновременно увлажняют кожу. После использования обычно не остается ощущения стянутости.

Читайте также на портале "Комментарии" — убивает не только микробы: ученые предупреждают об опасности антибактериального мыла.



